Líder PS si nevie predstaviť podporu pre ústavné zmeny z dielne vlády

Bratislava 5. januára (TASR) - Líder PS Michal Šimečka si nevie predstaviť podporu prípadných ústavných zmien z dielne vlády. Považuje to za riziko. Vláda už podľa neho ukázala, že jej cieľom je koncentrácia moci a deštrukcia právneho štátu. Obáva sa toho aj pri zmene volebného systému.



"Neviem si predstaviť situáciu, v ktorej by sme s ňou spolupracovali na zmene ústavy. A špeciálne sa mi to zdá nebezpečné, pokiaľ sa bavíme napríklad o zmenách vo volebnom systéme," povedal v rozhovore pre TASR Šimečka.



Čo sa týka zmeny volebného systému, v akademickej a teoretickej rovine sa podľa neho dá rozprávať o rôznych modeloch. "My máme jeden volebný systém, na ktorý sme si v zásade zvykli, ale má svoje problémy, nedostatky, riziká, to všetko je pravda," uviedol. PS sa však podľa neho nechce podieľať na snahe premiéra Robert Fico (Smer-SD) "zabetónovať" sa pri moci. "Naopak, budeme proti tomu bojovať. Nevidím teraz žiadny urgentný dôvod, aby sme sa zaoberali zmenou volebného systému. Teraz má Slovensko omnoho väčšie problémy," zdôraznil.



Nechcel špekulovať o tom, v akých prípadoch by rokovali s koalíciou o prípadnej podpore pre návrhy z dielne PS. Označil za pochopiteľné, že hnutie bude chcieť napĺňať svoj program a snažiť sa o získanie podpory pre svoje návrhy. "Ale ako som vravel, neviem si teraz predstaviť, že by sme spolupracovali s vládnymi stranami na ústavných zmenách," zdôraznil.