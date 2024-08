Šimečka: Útok na rodinu je zastierací manéver a pomsta

Bratislava 23. augusta (TASR) - Útok na rodinu predsedu PS a podpredsedu Národnej rady (NR) SR Michala Šimečku je len zastierací manéver a pomsta za opozičnú prácu. Vyhlásil to Šimečka v reakcii na vyjadrenia premiéra Roberta Fica (Smer-SD), ktorý je presvedčený, že šéf PS organizuje a zneužíva opozičné protesty "na ochranu finančných záujmov vlastnej rodiny", a preto nemôže byť podpredsedom parlamentu.



"Chabý útok na opozíciu vedený cez moju rodinu, ktorá vo verejnom priestore pôsobí desaťročia, je len zastierací manéver a pomsta za opozičnú prácu," uviedol v stanovisku Šimečka. Tvrdí, že predstavitelia koalície sa správajú ako komunisti. "Cenzurujú, kádrujú a útočia na rodinu. Ficova vláda pomsty má problémy, potrebujú odviesť pozornosť. Nevyšiel im útok cez môjho nebohého starého otca, tak skúšajú pošpiniť moju mamu a partnerku," doplnil.



Šimečka tvrdí, že novela trestných kódexov z dielne koalície spôsobila vlnu kriminality. "Bezvýznamná SNS sa im v koalícii utrhla z reťaze a robí hanbu do celého sveta. Ich plán v tichosti pustiť na slobodu kriminálnika Kováčika nevyšiel, naopak, do ulíc sme uprostred leta dostali 18.000 ľudí. Nespravili nič pre lepšie školy, nemocnice, infraštruktúru či ekonomiku," uviedol s tým, že toto je dôvod, prečo koalícia útočí na jeho osobu.



Premiér v piatok informoval, že na koaličnej rade na budúci týždeň oficiálne predloží návrh na odvolanie Šimečku z postu podpredsedu NR SR. Fico poukázal na to, že niektoré nadácie, ktoré získali peniaze od štátu, sú napojené na Šimečkových rodinných príslušníkov, ako je strýko, mama či partnerka. Nadácie podľa neho môžu pokračovať v činnosti, ale nie z prostriedkov štátu.