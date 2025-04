Šimečka: V normálnej krajine by sa Kéry vzdal funkcie

Bratislava 24. apríla (TASR) - V normálnej civilizovanej krajine by poslanec Národnej rady (NR) SR Marián Kéry (Smer-SD) alebo ktokoľvek, o kom sa odhalí takéto plagiátorstvo, už dávno odstúpil zo svojej funkcie. Vyhlásil to líder opozičného Progresívneho Slovenska Michal Šimečka v reakcii na informácie denníka Sme, podľa ktorých mal Kéry odpísať diplomovú prácu od svojej spolužiačky z gymnázia.



„V normálnej civilizovanej krajine by pán Kéry alebo ktokoľvek, o kom sa odhalí takéto plagiátorstvo, už dávno odstúpil zo svojej funkcie, v tomto prípade predsedu parlamentného výboru. Bohužiaľ, na Slovensku je to naopak a niekedy sa zdá, akoby plagiátorstvo bolo kvalifikáciou na vysokú štátnu funkciu. Je to hanba,“ vyhlásil Šimečka.



Podľa denníka Sme poslanec a predseda Zahraničného výboru NR SR Kéry odovzdal v roku 2004 totožnú prácu ako jeho spolužiačka z gymnázia v roku 2000. Obaja študovali na Univerzite Konštantína Filozofa, na katedre ruského jazyka a literatúry a práce písali na rovnakú tému. Kéry pre denník uviedol, že z úrovne práce nebol nadšený, no odmietol, že by išlo o doslovný prepis alebo plagiát.