Šimečka verí, že NR SR neprelomí veto k zákonu o covidových amnestiách

Bratislava 25. apríla (TASR) - Predseda opozičného Progresívneho Slovenska (PS) Michal Šimečka verí, že v Národnej rade (NR) SR neprelomia veto prezidenta k zákonu o tzv. covidových amnestiách. Reagoval tak v piatok na rozhodnutie prezidenta Petra Pellegriniho, ktorý nepodpísal zákon o náprave krívd spôsobených fyzickým osobám v súvislosti s protipandemickými opatreniami. TASR o tom informovali z mediálneho oddelenia hnutia.



„Tento návrh o covidovej amnestii je nebezpečný precedens. Je výsmech do očí pozostalých obetí covidu, a najmä, čo ak by nebodaj prišla nejaká ďalšia pandémia, nejaký ďalší problém, no kto už bude dodržiavať takéto opatrenia,“ uviedol šéf PS. Vyzdvihol prezidenta za to, že zákon nepodpísal.



Prezident vráti zákon o tzv. covidových amnestiách s výhradami do parlamentu na opätovné prerokovanie. Hlava štátu nesúhlasí s tým, aby boli odškodnení všetci, ktorí počas pandémie dostali od štátu akékoľvek pokuty za porušenie akýchkoľvek protipandemických opatrení.