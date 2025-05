Šimečka: Všetci dôležití európski lídri sú v Kyjeve, R. Fico v Moskve

Bratislava 10. mája (TASR) - Kým je predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) v Moskve, všetci dôležití európski lídri sa zúčastňujú na stretnutí v Kyjeve. Upozornil na to predseda hnutia PS Michal Šimečka, ktorý to vníma ako „strašný kontrast a obraz pre Slovensko“.



„Fico je premiér vojny, ktorý zradil slovenské záujmy. Je to hrozivé,“ uviedol Šimečka, podľa ktorého sa navyše šéf slovenskej exekutívy dostal do podradnej úlohy. „Tvári sa, že je veľký štátnik, s ktorým sa rozpráva ruský či čínsky prezident. Aká je ale realita? Jediné, čo robí Fica aspoň kúsok relevantným v ich očiach, je fakt, že je premiérom členskej krajiny EÚ a prostredníctvom neho rozleptávajú európsku jednotu a legitimizujú svoju propagandu,“ dodal líder PS.



Premiéra za jeho neúčasť na rokovaniach európskych lídrov kritizuje aj hnutie Slovensko. „Dnes všetci významní lídri rokujú priamo tu v Kyjeve, alebo sa pripojili online. Veľmi ma mrzí, že Robert Fico svojím prístupom zo Slovenska robí úplného lúzra Európy,“ povedal líder hnutia Igor Matovič.



Predseda vlády SR odletel vo štvrtok (8. 5.) do Moskvy na oslavy 80. výročia ukončenia druhej svetovej vojny. V rámci svojej návštevy uskutočnil aj viacero bilaterálnych rokovaní vrátane rozhovoru s ruským prezidentom Vladimirom Putinom či čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom. Cesta do Moskvy priniesla podľa premiéra diplomatické uznanie Slovensku na najvyššej svetovej úrovni.



Európski lídri z tzv. koalície ochotných pricestovali v sobotu do Kyjeva, aby sa stretli s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským a uctili si obete druhej svetovej vojny. Súčasťou ich stretnutia sú aj rozhovory o dosiahnutí mierovej dohody medzi Ukrajinou a Ruskom. Na stretnutí sa Kyjev a jeho európski spojenci dohodli, že vyzvú Rusko, aby akceptovalo zavedenie 30-dňového bezpodmienečného úplného prímeria v bojoch na Ukrajine s platnosťou od pondelka 12. mája.