Šimečka:Potrebujeme prezidenta, ktorý bude vedieť oponovať tejto vláde

Bratislava 19. januára (TASR) - Slovensko potrebuje autonómneho, silného a sebavedomého prezidenta, ktorý bude vedieť oponovať tejto vláde. Uviedol to predseda opozičného Progresívneho Slovenska (PS) Michal Šimečka. Prezidentská kandidatúra predsedu parlamentu a Hlasu-SD Petra Pellegriniho podľa neho predstavuje presný opak.



Šimečka poukázal na to, že hlavným heslom Pellegriniho kampane je pokoj. "Pokoj, presne o to im ide - pokoj od opozície, pokoj od plných námestí, pokoj od protiváh a bŕzd moci. Pokoj na ich kradnutie a unášanie demokracie," zdôraznil šéf PS.



Pellegrini v piatok oficiálne oznámil svoju kandidatúru na prezidenta. Hlava štátu musí podľa jeho slov spájať krajinu a požívať úctu aj v zahraničí. Avizoval, že v prípade úspechu vo voľbách sa vzdá funkcie šéfa Hlasu-SD a predsedu parlamentu.