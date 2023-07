I. Šimko: Do práce OČTK som nikdy nezasahoval a nikdy som to nechcel

Na snímke odchádzajúci minister vnútra SR Ivan Šimko počas tlačovej konferencie na ministerstve vnútra SR 19. júla 2023 v Bratislave. Foto: TASR Pavol Zachar

Bratislava 19. júla (TASR) - Do práce orgánov činných v trestnom konaní (OČTK) som nikdy nezasahoval a nikdy som to nechcel, deklaroval odchádzajúci minister vnútra Ivan Šimko. Pripustil nevhodne zvolené slová vo svojich vyjadreniach po vražde v Dubnici nad Váhom. Skutočný dôvod napätia vidí v rozhodnutí nepodpísať návrh na vymenovanie trestne stíhaného policajta do funkcie na policajnej inšpekcii. Uviedol to na tlačovej konferencii po tom, ako mu prezidentka Zuzana Čaputová v stredu odobrala poverenie viesť rezort.Ako zámienku sporu s policajným prezidentom označil svoje dva statusy napísané pod vplyvom brutálnej vraždy v Dubnici nad Váhom. Mrzí ho, ak sa nimi dotkol statočných policajtov. Odmieta zasahovanie do práce OČTK.skonštatoval. Podotkol, že nie jeho statusy, ale hra, ktorá sa potom rozohrala zvonka, zatiahla políciu do politiky.Šimko požiadal povereného šéfa inšpekcie, aby s vymenovaním policajta na pozíciu na inšpekcii počkal. Prekážalo mu trestné stíhanie policajta.priblížil.Zhodnotil, že poverenie mu nebolo odobraté preto, lebo by zanedbal nejakú povinnosť alebo sa nedržal programového vyhlásenia vlády. Podľa svojich slov nedostal príležitosť vyriešiť možný odchod policajných dôstojníkov v rámci svojich kompetencií. Doplnil, že neplánoval policajné vedenie odvolať, ale počkať, čo spravia. Ak by odstúpili, poveril by niekoho iného.Šimko dodal, že o funkciu ministra vo vláde odborníkov sa neuchádzal a od rozrobenej práce odchádza nerád.podotkol. Ako poukázal, takmer sa vytratil naratív o zmanipulovaných voľbách. Podstatne menej sa podľa neho hovorí o hrozbe zo strany nelegálnych migrantov či vojne v polícii. Zdôrazňoval, že napätie medzi jednotlivými bezpečnostnými zložkami je normálne a zdravé. Za nebezpečné považuje to, ak sa jedna z nich stane dominantnou alebo viaceré vytvoria akýsi "kartel".Šimko sa chce aktívne angažovať v predvolebnej kampani. Ako skonštatoval, na výsledku septembrových parlamentných volieb mu záleží.Prezidentka SR odobrala v stredu Ivanovi Šimkovi poverenie viesť Ministerstvo vnútra SR. Dočasným riadením rezortu poverila premiéra Ľudovíta Ódora.