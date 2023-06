Šimko vo Viedni: S Rakúskom rozkladáme prevádzačské siete

Viedeň 26. júna (TASR) - Slovenský minister vnútra Ivan Šimko na pondelkovom rokovaní so svojím rakúskym partnerom Gerhardom Karnerom vo Viedni ocenil spoluprácu s Rakúskom v potláčaní nelegálnej migrácie, čomu podľa neho nasvedčujú úspešné spoločné akcie pri rozkladaní prevádzačských sietí. V prihraničnej oblasti pôsobia na oboch stranách zmiešané hliadky. TASR o tom informovala riaditeľka tlačového odboru ministerstva vnútra Zuzana Eliášová.



Slovensko podľa Šimka nelegálnu migráciu dlhodobo aktívne rieši. "Problém predstavujú ľudia, ktorí prichádzajú do schengenského priestoru a zostávajú v ňom," uviedol.



Cieľovou krajinou migrantov je vo väčšine prípadov Nemecko. Šimko zdôraznil, že SR je tranzitnou krajinou, preto je dôležité riešiť problematiku najmä na európskej úrovni.



Ako pokračoval, migrácia neznamená pre Slovensko bezpečnostný problém, keďže doteraz neboli zaznamenané žiadne vážnejšie incidenty a ani jeden trestný čin v súvislosti s migrantmi.



Až 96 percent tranzitujúcich nelegálnych migrantov tento rok prišlo na Slovensko cez západobalkánsku trasu. Najviac bolo Sýrčanov – 9065, čo predstavuje 95 percent z celkového počtu. S približne jednopercentným podielom nasledovali Turci (125 migrantov) a Bangladéšania (82).



Od začiatku roka do konca mája obvinili na Slovensku z prevádzačstva 84 osôb a ďalších 17 osôb z účelového manželstva. Najviac prevádzačov bolo zo Sýrie (11), potom z Ukrajiny (desať) a po päť z Gruzínska a Moldavska.