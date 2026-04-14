Utorok 14. apríl 2026
Šimkovičová a Šimoňák vo Vietname rokovali o rozvoji spolupráce

Na snímke ministerka kultúry SR Martina Šimkovičová (nominantka SNS). Foto: TASR- Jaroslav Novák

Šimkovičová v tejto súvislosti ocenila prehlbovanie vzťahov medzi Slovenskom a Vietnamom a zdôraznila význam rozvoja kultúrnej spolupráce a výmeny.

Hanoj/Bratislava 14. apríla (TASR) - Ministerka kultúry SR Martina Šimkovičová a štátny tajomník Ministerstva hospodárstva SR Vladimír Šimoňák v utorok rokovali v Hočiminovom Meste so zástupcom tajomníka Mestského výboru Komunistickej strany Dang Minh Thongom. Témou rozhovorov bola najmä kultúrna stratégia mesta a možnosti rozvoja spolupráce medzi Slovenskom a Vietnamom v oblasti kultúry, kreatívneho priemyslu a hospodárstva. TASR o tom informoval odbor komunikácie slovenského rezortu kultúry (MK SR).

V úvode rokovania Dang Minh Thong nadviazal na predchádzajúce stretnutia predsedu vlády SR Roberta Fica s najvyššími predstaviteľmi Vietnamu a zdôraznil kontinuitu bilaterálnych vzťahov a záujem o ich ďalšie prehlbovanie.

V rámci diskusie tiež spomenul viaceré témy týkajúce sa rozvoja spolupráce medzi Slovenskom a Vietnamom vrátane posilnenia hospodárskych väzieb, rozvoja dopravného prepojenia a perspektívy zavedenia pravidelného leteckého spojenia medzi oboma krajinami.

Šimkovičová v tejto súvislosti ocenila prehlbovanie vzťahov medzi Slovenskom a Vietnamom a zdôraznila význam rozvoja kultúrnej spolupráce a výmeny. Podľa nej má kultúra potenciál byť dôležitým mostom medzi krajinami a prispievať k posilňovaniu dlhodobých partnerských vzťahov.

Hočiminovo Mesto systematicky buduje kultúrny sektor ako strategický pilier svojho rozvoja s ambíciou stať sa regionálnym centrom kreatívneho priemyslu. Kultúra je v tomto modeli chápaná nielen ako nositeľ identity, ale aj ako významný ekonomický a diplomatický nástroj, informuje Ministerstvo kultúry SR.

Mesto kladie dôraz na rozvoj kreatívnych odvetví, najmä filmového priemyslu, umeleckej produkcie a verejných podujatí, pričom podporuje internacionalizáciu a mladých tvorcov. Súčasne investuje do ochrany tradičného umenia a jeho moderného spracovania, uviedol slovenský rezort kultúry.

Kľúčovou súčasťou stratégie je aj digitalizácia kultúry, vrátane archivácie, virtuálnych formátov a online distribúcie, čo umožňuje širšiu dostupnosť a globálnu prezentáciu. Mesto zároveň prepája kultúru s turizmom a medzinárodnou spoluprácou, čím posilňuje svoju konkurencieschopnosť.

Šimoňák vyjadril podporu rozvoju bilaterálnych vzťahov a ocenil potenciál pre prehĺbenie spolupráce medzi SR a Vietnamom, najmä na základe historických väzieb medzi oboma krajinami.
