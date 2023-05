Šimkovičová bude na kandidátke SNS

Bratislava 26. mája (TASR) - Martina Šimkovičová bude na kandidátnej listine mimoparlamentnej strany SNS do septembrových predčasných parlamentných volieb. Predseda strany Andrej Danko to potvrdil na sociálnej sieti.



"Jej kolega Peťo Kotlár ide zabojovať tiež. Nehovoriac o Karolovi Farkašovskom, s ktorým roky spolupracovala v televíznych správach," skonštatoval.



Martina Šimkovičová už bola v minulosti poslankyňou Národnej rady SR. Dostala sa do nej na kandidačnej listine Sme rodina. Pre nezhody klub v priebehu volebného obdobia opustila s niekoľkými kolegami.