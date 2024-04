Šimkovičová: Múzeum rusínskej kultúry si bude vyžadovať investície

Bratislava/Michalovce/Prešov/Košice 11. apríla (TASR) - Múzeum rusínskej kultúry v Prešove si bude vyžadovať nemalé investície do infraštruktúry. Rezort kultúry sa tým bude zaoberať. Uviedla to ministerka kultúry SR Martina Šimkovičová (nominantka SNS), ktorá vo štvrtok pred výjazdovým rokovaním vlády v Michalovciach navštívila inštitúcie na východnom Slovensku. TASR o tom informovala riaditeľka odboru komunikácie Ministerstva kultúry SR Petra Bačinská.



Šimkovičová navštívila Slovenské technické múzeum v Košiciach, Divadlo Viola v Prešove a Slovenské národné múzeum - Múzeum rusínskej kultúry v Prešove. "Určite by som rada pozvala všetkých ľudí, aby si našli čas a počas návštevy východného Slovenska sa zastavili aj v našich múzeách. Stále expozície, ale aj krátkodobé či dlhodobé výstavy majú rozhodne čím zaujať," poznamenala.



V súvislosti s prešovským Divadlom Viola ocenila, že má vo svojom repertoári aj predstavenia pre deti s poruchami autistického spektra alebo s poruchami pozornosti. "Bolo mi cťou navštíviť toto regionálne divadlo a určite chcem veľmi oceniť všetko, čo robia v prospech detí, ale aj celej spoločnosti," dodala ministerka.