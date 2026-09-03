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Šimkovičová navrhla vyhlásiť novú výzvu na post riaditeľa FPU

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Na snímke ministerka kultúry Martina Šimkovičová (nominantka SNS). Foto: TASR - Michal Svítok

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Autor TASR
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Bratislava 3. septembra (TASR) - Ministerka kultúry Martina Šimkovičová (nominantka SNS) odporúča Rade Fondu na podporu umenia (FPU), aby zrušila aktuálne vyhlásenú výzvu na predkladanie prihlášok na funkciu riaditeľa/riaditeľky FPU a vyhlásila novú výzvu. Pri posudzovaní výzvy sa mali objaviť viaceré otázky týkajúce sa súladu jej obsahu s príslušnými ustanoveniami zákona o FPU. TASR o tom informovala riaditeľka odboru komunikácie rezortu kultúry Petra Demková.
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