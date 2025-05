Šimkovičová: Odkaz výročia je najmä v súčasnosti mimoriadne silný

Bratislava 8. mája (TASR) - Odkaz, ktorý 80. výročie ukončenia 2. svetovej vojny prináša, je mimoriadne silný a aktuálny, najmä v súčasných spoločenských podmienkach. Pri príležitosti štvrtkového výročia to zdôraznila ministerka kultúry Martina Šimkovičová (nominantka SNS), upozorňujúc aj na dôležitosť uchovávania historickej pamäte.



„Musíme si vážiť a pripomínať našu históriu - aj jej najťažšie kapitoly. Úlohou všetkých zodpovedných inštitúcií je dbať na to, aby fakty a historické pravdy neboli skresľované ani spochybňované,“ zvýraznila ministerka kultúry. „Práve kultúra a umenie sú nástrojmi, prostredníctvom ktorých môžeme tieto hodnoty uchovávať a odovzdávať ďalším generáciám,“ dodala Šimkovičová, ktorá sa spolu so štátnym tajomníkom rezortu Máriom Maruškom zúčastnila na celoslovenských štvrtkových oslavách v Piešťanoch.



Ministerka takisto zvýraznila význam slobody a obete, ktoré si pre ňu vyžiadal boj s nacizmom. „Nesmieme zabúdať na tých, ktorí za našu slobodu položili svoje životy,“ vyhlásila.