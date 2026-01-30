< sekcia Slovensko
Šimkovičová odletela v piatok na pracovnú návštevu Českej republiky
Hlavným cieľom pracovného stretnutia je posilnenie slovensko-českej spolupráce.
Autor TASR
Bratislava 30. januára (TASR) - Ministerka kultúry Martina Šimkovičová (nominantka SNS) odletela v piatok na pracovnú návštevu Českej republiky. Stretne sa tam s českým ministrom kultúry Otom Klempířom. TASR o tom informovala riaditeľka odboru komunikácie rezortu kultúry Petra Demková.
„Hlavným cieľom pracovného stretnutia je posilnenie slovensko-českej spolupráce v oblasti kultúry, výmena skúseností v oblasti kultúrnej politiky, ochrany kultúrneho dedičstva, podpory súčasného umenia a audiovízie, ako aj diskusia o spoločných projektoch realizovaných v rámci európskych programov,“ priblížila Demková.
O česko-slovenskej spolupráci, konkrétne v súvislosti s prezentáciou slovenskej kultúry v zahraničí, hovorila ministerka kultúry aj v koncoročnom rozhovore pre TASR. Šimkovičová vtedy avizovala, že s Klempířom chce prediskutovať aj možnosť spolupráce prostredníctvom Českého centra v New Yorku.
