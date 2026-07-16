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Šimkovičová odmieta pokusy spájať jej osobu s kauzou odpočúvania v FPU
FPU deklaruje, že ako zamestnávateľ neodpočúva a ani neodpočúval svojich zamestnancov.
Autor TASR
Bratislava 16. júla (TASR) - Ministerka kultúry Martina Šimkovičová (nominantka SNS) odmieta pokusy spájať jej osobu s kauzou odpočúvania vo Fonde na podporu umenia (FPU). Tvrdí, že s celou záležitosťou nemá nič spoločné a považuje za neprijateľné, aby boli ešte pred akýmkoľvek riadnym objasnením okolností prípadu vytvárané nepodložené osobné prepojenia. Uviedla to na sociálnej sieti.
„Situáciu v FPU pozorne sledujem a v momente, keď bude jasné, čo sa vlastne stalo a kto je za to zodpovedný, budem situáciu bezodkladne riešiť,“ uviedla šéfka rezortu kultúry. Spôsob a načasovanie, akým sa téma dostáva do verejného priestoru, však nevníma ako náhodné. Poukázala na to, že predmetné zariadenia mali byť nájdené v máji a medializovalo sa to až teraz. „Bezprostredne po tom, ako Rada FPU opätovne poverila funkciou riaditeľa fondu Františka Kornaja,“ poznamenala Šimkovičová.
Ministerka upozornila všetkých, „ktorí už presne vedia, kto je za odpočúvanie zodpovedný, že ak budú pokračovať v osočovaní, budú nasledovať právne kroky“.
V priestoroch FPU mali zamestnanci nájsť odpočúvacie zariadenia. Pre TASR to potvrdila manažérka oddelenia kancelárie riaditeľa fondu Daniela Jahnová s tým, že sa tým zaoberajú orgány činné v trestnom konaní (OČTK). Na prípad upozornila televízia Joj. Zamestnanci mali nájsť odpočúvacie zariadenia v kanceláriách pod stolmi.
FPU deklaruje, že ako zamestnávateľ neodpočúva a ani neodpočúval svojich zamestnancov. Inštitúcia o tom informovala TASR vo svojom stanovisku, pod ktorým je podpísaný riaditeľ FPU František Kornaj. Spôsob a načasovanie, akým sa téma dostala na verejnosť, vníma FPU ako snahu poškodiť fond a jeho vedenie.
Ministerstvo kultúry SR v tejto súvislosti pre TASR uviedlo, že riešenie týchto podozrení je plne v kompetencii príslušných OČTK, prípadne vnútorných procesov samotného fondu. Z Krajskej prokuratúry v Bratislave pre TASR uviedli, že vec je v štádiu pred začatím trestného stíhania a zaoberať sa tým má policajný vyšetrovateľ. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Bratislave pre TASR spresnilo, že bratislavskí policajti riešia oznámenie vo veci podozrenia z prečinu porušenia dôvernosti ústneho prejavu a iného prejavu osobnej povahy.
„Situáciu v FPU pozorne sledujem a v momente, keď bude jasné, čo sa vlastne stalo a kto je za to zodpovedný, budem situáciu bezodkladne riešiť,“ uviedla šéfka rezortu kultúry. Spôsob a načasovanie, akým sa téma dostáva do verejného priestoru, však nevníma ako náhodné. Poukázala na to, že predmetné zariadenia mali byť nájdené v máji a medializovalo sa to až teraz. „Bezprostredne po tom, ako Rada FPU opätovne poverila funkciou riaditeľa fondu Františka Kornaja,“ poznamenala Šimkovičová.
Ministerka upozornila všetkých, „ktorí už presne vedia, kto je za odpočúvanie zodpovedný, že ak budú pokračovať v osočovaní, budú nasledovať právne kroky“.
V priestoroch FPU mali zamestnanci nájsť odpočúvacie zariadenia. Pre TASR to potvrdila manažérka oddelenia kancelárie riaditeľa fondu Daniela Jahnová s tým, že sa tým zaoberajú orgány činné v trestnom konaní (OČTK). Na prípad upozornila televízia Joj. Zamestnanci mali nájsť odpočúvacie zariadenia v kanceláriách pod stolmi.
FPU deklaruje, že ako zamestnávateľ neodpočúva a ani neodpočúval svojich zamestnancov. Inštitúcia o tom informovala TASR vo svojom stanovisku, pod ktorým je podpísaný riaditeľ FPU František Kornaj. Spôsob a načasovanie, akým sa téma dostala na verejnosť, vníma FPU ako snahu poškodiť fond a jeho vedenie.
Ministerstvo kultúry SR v tejto súvislosti pre TASR uviedlo, že riešenie týchto podozrení je plne v kompetencii príslušných OČTK, prípadne vnútorných procesov samotného fondu. Z Krajskej prokuratúry v Bratislave pre TASR uviedli, že vec je v štádiu pred začatím trestného stíhania a zaoberať sa tým má policajný vyšetrovateľ. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Bratislave pre TASR spresnilo, že bratislavskí policajti riešia oznámenie vo veci podozrenia z prečinu porušenia dôvernosti ústneho prejavu a iného prejavu osobnej povahy.