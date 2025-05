Šimkovičová: Odvolanie Špotáka z funkcie riaditeľa FPU bolo v zákonné

Bratislava 9. mája (TASR) - Odvolanie Róberta Špotáka z funkcie riaditeľa Fondu na podporu umenia (FPU) bolo v súlade so zákonom. Na piatkovej tlačovej konferencii to vyhlásila ministerka kultúry Martina Šimkovičová (nominantka SNS). Spolu s predsedom rady fondu Matúšom Oľhom zároveň informovali, že rada už rozdelila prostriedky na podporu folklórnym festivalom. Hovorili o tom, že rozhodnutie o pridelení dotácií sa brzdilo pre exšéfa Špotáka.



„Folklórne festivaly, ktoré vďaka bývalému riaditeľovi Špotákovi čakali dlhé mesiace na rozhodnutie o pridelení podpory, sa konečne dočkali. Prostriedky boli rozdelené a Rada FPU rozhodla, ako inak, transparentne. Boli navýšené financie aj pre malé podujatia, aj pre väčšie festivaly. Ako som sa dozvedela od predsedu Rady FPU Oľhu, festivaly dostali takmer plnú výšku, akú požadovali,“ poznamenala šéfka rezortu kultúry.



Oľha privítal, že kauza s folklórnymi festivalmi je zažehnaná. „Rada fondu na svojom špeciálnom zasadnutí, ktoré sme zvolali predovšetkým pre folklórne festivaly, odsúhlasila 180 žiadostí. Dva dni predtým zasadla odborná komisia. Rada fondu žiaden z jej návrhov neznižovala, len navyšovala,“ ozrejmil. Avizoval, že do programu na podporu folklórnych festivalov idú aj prostriedky ušetrené z iných programov.



Šimkovičová sa vyjadrila aj k ďalšej činnosti FPU. Vyhlásila, že fond už prestal fungovať iba pre vyvolené skupiny, „ktoré si na ňom sedeli ako žaba na prameni“. Kritizovala tiež bývalého riaditeľa FPU Špotáka. Hovorila, že mal blokovať proces rozhodovania o dotáciách. Deklarovala, že jeho odvolanie bolo v súlade so zákonom. Ministerstvo má podľa nej k dispozícii všetky podklady, ktoré potvrdzujú zákonnosť postupu. Oľha priblížil, že po odvolaní Špotáka prešli kompetencie riaditeľa na jeho osobu, no ide o dočasný stav. Avizoval, že výberové konanie na posť šéfa fondu sa vypíše v čo najkratšom čase. Zároveň hovoril o tom, že FPU v minulosti fungoval tak, že istá skupina ľudí mala dostávať od fondu prostriedky pravidelne. „Táto prax končí,“ okomentoval.



Rada FPU sa koncom apríla uzniesla na odvolaní Špotáka. Ten podľa nej v lehote nezabezpečil sprístupnenie dokumentácie k projektom zameraným na podporu folklórnych podujatí a návrhy členov komisií, čím znemožnil rozhodnúť v zákonnej lehote, a zverejnil hlasovania členov rady, čo má byť podľa zákona neverejné. Špoták označil svoje odvolanie z čela FPU za neoprávnené. Argumentoval to tým, že predloženie projektov bez stanoviska odbornej komisie by bolo v rozpore so zákonom a s vnútornými predpismi fondu. Voči spôsobu, akým rada Špotáka odvolala, protestovali členovia odborných komisií FPU. Kritizovali to aj viacerí opoziční politici.