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Šimkovičová: Odvolanie Tomičovej a Grutku je krok k stabilizácii FPU
Ministerka zároveň odmietla medializované informácie, vysvetľujúce personálne rozhodnutie postojom odvolaných ku konkrétnemu kandidátovi na riaditeľa FPU.
Autor TASR,aktualizované
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Bratislava 3. septembra (TASR) - Odvolanie Petra Grutku a Adriany Tomičovej z Rady Fondu na podporu umenia (FPU) bolo jedným z krokov k upokojeniu situácie v kultúre a stabilizácii verejnoprávneho fondu. V súvislosti s personálnou zmenou to uviedla ministerka kultúry Martina Šimkovičová (nominantka SNS). Upozornila tiež, že na odvolanie Grutku a Tomičovej dlhodobo vyzývala opozícia i niektorí koaliční poslanci.
Ministerka zároveň odmietla medializované informácie, vysvetľujúce personálne rozhodnutie postojom odvolaných ku konkrétnemu kandidátovi na riaditeľa FPU. Poukázala pritom, že s Grutkom opakovane hovorila o ukončení jeho pôsobenia v rade, pričom mu jasne vysvetlila dôvody. „O to viac nerozumiem tomu, prečo dnes on aj Adriana Tomičová prezentujú svoje odvolanie ako trest za odmietnutie podpory konkrétneho kandidáta. Takáto interpretácia je účelová a nezodpovedá komunikovaným dôvodom,“ dodala Šimkovičová.
Odmieta tiež, že by malo personálne rozhodnutie ovplyvniť výsledok budúcotýždňovej voľby riaditeľa FPU. „Rada musí rozhodovať slobodne a podľa svojho vedomia a svedomia. To však neznamená, že jej členovia sú vo svojej funkcii nedotknuteľní alebo imúnni voči personálnym rozhodnutiam,“ zdôraznila ministerka.
Pokiaľ ide o medializované podozrenia z údajného odpočúvania zamestnancov FPU, Šimkovičová apeluje na dôkladné a nezávislé vyšetrenie záležitosti. „Z nepreverených podozrení však nemožno robiť hotové závery ani ich používať ako politický nástroj v súvislosti s výberom riaditeľa,“ zdôraznila ministerka.
Tomičová a Grutka vo štvrtok vydali vyhlásenie k ich odvolaniu z rady. Rozhodnutie ministerky rešpektujú, zároveň ho však nepovažujú za náhodu. „Boli sme odvolaní vo chvíli, keď sme odmietli prepožičať svoje hlasy k zvoleniu Františka Kornaja na post riaditeľa FPU,“ uviedli.
Odmietavý postoj ku Kornajovmu zvoleniu vysvetľujú vážnymi podozreniami, týkajúcich sa spojenia kandidáta s možným odpočúvaním zamestnancov a členov rady fondu. Obaja zároveň naznačujú, že existuje snaha presadiť Kornajovo zvolenie.
Rozhodnutie o personálnej zmene prišlo pred utorkovou (8. 9.) voľbou riaditeľa FPU, ktorá sa má konať na zasadnutí rady fondu.
Ministerkine nominácie Grutku a Tomičovej do Rady FPU z leta 2024 riešila vlani aj prokuratúra, na ktorú sa obrátila platforma Otvorená kultúra s podnetom, že obaja nespĺňajú zákonnú podmienku minimálnej päťročnej odbornej praxe v oblasti umenia, kultúry alebo kreatívneho priemyslu. Prokurátor argumenty podnetu uznal a voči menovaniu podal protest. Ministerka vtedy reagovala uistením, že Tomičová i Grutka všetky zákonom stanovené požiadavky spĺňajú.
Novým členom Rady FPU sa stal Milan Sedláček na obdobie od 1. septembra 2026 do 31. augusta 2032. Pre TASR to potvrdila riaditeľka odboru komunikácie rezortu kultúry Petra Demková.
Ministerka zároveň odmietla medializované informácie, vysvetľujúce personálne rozhodnutie postojom odvolaných ku konkrétnemu kandidátovi na riaditeľa FPU. Poukázala pritom, že s Grutkom opakovane hovorila o ukončení jeho pôsobenia v rade, pričom mu jasne vysvetlila dôvody. „O to viac nerozumiem tomu, prečo dnes on aj Adriana Tomičová prezentujú svoje odvolanie ako trest za odmietnutie podpory konkrétneho kandidáta. Takáto interpretácia je účelová a nezodpovedá komunikovaným dôvodom,“ dodala Šimkovičová.
Odmieta tiež, že by malo personálne rozhodnutie ovplyvniť výsledok budúcotýždňovej voľby riaditeľa FPU. „Rada musí rozhodovať slobodne a podľa svojho vedomia a svedomia. To však neznamená, že jej členovia sú vo svojej funkcii nedotknuteľní alebo imúnni voči personálnym rozhodnutiam,“ zdôraznila ministerka.
Pokiaľ ide o medializované podozrenia z údajného odpočúvania zamestnancov FPU, Šimkovičová apeluje na dôkladné a nezávislé vyšetrenie záležitosti. „Z nepreverených podozrení však nemožno robiť hotové závery ani ich používať ako politický nástroj v súvislosti s výberom riaditeľa,“ zdôraznila ministerka.
Tomičová a Grutka vo štvrtok vydali vyhlásenie k ich odvolaniu z rady. Rozhodnutie ministerky rešpektujú, zároveň ho však nepovažujú za náhodu. „Boli sme odvolaní vo chvíli, keď sme odmietli prepožičať svoje hlasy k zvoleniu Františka Kornaja na post riaditeľa FPU,“ uviedli.
Odmietavý postoj ku Kornajovmu zvoleniu vysvetľujú vážnymi podozreniami, týkajúcich sa spojenia kandidáta s možným odpočúvaním zamestnancov a členov rady fondu. Obaja zároveň naznačujú, že existuje snaha presadiť Kornajovo zvolenie.
Rozhodnutie o personálnej zmene prišlo pred utorkovou (8. 9.) voľbou riaditeľa FPU, ktorá sa má konať na zasadnutí rady fondu.
Ministerkine nominácie Grutku a Tomičovej do Rady FPU z leta 2024 riešila vlani aj prokuratúra, na ktorú sa obrátila platforma Otvorená kultúra s podnetom, že obaja nespĺňajú zákonnú podmienku minimálnej päťročnej odbornej praxe v oblasti umenia, kultúry alebo kreatívneho priemyslu. Prokurátor argumenty podnetu uznal a voči menovaniu podal protest. Ministerka vtedy reagovala uistením, že Tomičová i Grutka všetky zákonom stanovené požiadavky spĺňajú.
Novým členom Rady FPU sa stal Milan Sedláček na obdobie od 1. septembra 2026 do 31. augusta 2032. Pre TASR to potvrdila riaditeľka odboru komunikácie rezortu kultúry Petra Demková.