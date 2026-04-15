Streda 15. apríl 2026
Šimkovičová otvorila Slovensko-vietnamské podnikateľské fórum

Na snímke ministerka kultúry SR Martina Šimkovičová. Foto: TASR- Jaroslav Novák

Autor TASR
Hanoj/Bratislava 15. apríla (TASR) - Ministerka kultúry SR Martina Šimkovičová spolu so štátnym tajomníkom Ministerstva hospodárstva SR Vladimírom Šimoňákom otvorili v stredu v Hočiminovom Meste Slovensko-vietnamské podnikateľské fórum. TASR o tom informoval odbor komunikácie slovenského rezortu kultúry (MK SR).

Slovensko-vietnamské podnikateľské fórum bolo zamerané na posilnenie hospodárskej spolupráce medzi Slovenskom a Vietnamom. V rámci podujatia došlo k podpisu viacerých memoránd o spolupráci medzi subjektmi z oboch krajín, ktoré majú za cieľ rozvíjať obchodné a investičné vzťahy.

Súčasťou programu bola aj prezentácia významnej slovenskej investície vo Vietname, a to administratívnej budovy Friendship Tower. Tento projekt realizovala investičná skupina CZ SLOVAKIA, ktorá sa zameriava na development administratívnych a logistických parkov. Ide o 21-poschodovú administratívnu budovu štandardu A s certifikáciou LEED, čo potvrdzuje jej ekologickú a energeticky efektívnu prevádzku, dodalo ministerstvo.
