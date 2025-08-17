Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Šimkovičová: Prínos Hlaváčka bol obrovský, jeho talent bude chýbať

Na snímke ministerka kultúry SR Martina Šimkovičová (nominantka SNS) Foto: TASR - Jaroslav Novák

Rodine, blízkym a priateľom herca vyjadrila úprimnú sústrasť.

Autor TASR
Bratislava 17. augusta (TASR) - Prínos zosnulého herca Olda Hlaváčka rozhlasu, televízii aj filmovej a divadelnej tvorbe bol obrovský, jeho talent a osobnosť budú chýbať. Na sociálnej sieti to uviedla v súvislosti s jeho úmrtím ministerka kultúry Martina Šimkovičová (nominantka SNS).

Dnes som s hlbokým zármutkom prijala správu o úmrtí legendárneho slovenského herca, zabávača a scenáristu Olda Hlaváčka, ktorý nás dnes navždy opustil vo veku 91 rokov. Bol významným slovenským divadelným i filmovým hercom, zabávačom, scenáristom aj moderátorom. Jeho talent i osobnosť budú veľmi chýbať,“ uviedla Šimkovičová. Rodine, blízkym a priateľom herca vyjadrila úprimnú sústrasť.

Vo veku 91 rokov zomrel v nedeľu v Bratislave slovenský herec, zabávač, scenárista, hudobník a moderátor Oldo Hlaváček. Zomrel v ranných hodinách po dlhšej chorobe v jednej z bratislavských nemocníc.


