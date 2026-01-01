< sekcia Slovensko
Šimkovičová: Prvý centrálny depozitár sa začne budovať v tomto roku
Pre stredné Slovensko by mal centrálny depozitár umeleckých diel vyrásť na pozemku bývalých kasární vo Vrútkach, kde je i digitalizačné centrum Slovenskej národnej knižnice.
Autor TASR
Bratislava 1. januára (TASR) - Výstavba prvého vzorového centrálneho depozitáru pre východné Slovensko v Novej Polhore (okres Košice - okolie) sa začne podľa plánu v roku 2026. „Otvárať ho chceme na jar 2027,“ informovala v koncoročnom rozhovore pre TASR ministerka kultúry SR Martina Šimkovičová (nominantka SNS).
Pre stredné Slovensko by mal centrálny depozitár umeleckých diel vyrásť na pozemku bývalých kasární vo Vrútkach, kde je i digitalizačné centrum Slovenskej národnej knižnice. „Približne tri štvrtiny pozemku sú tam doposiaľ nevyužité, na nich by sme chceli umiestniť depozitár s tým, že práce s tým súvisiace by sa mali začať v priebehu roka 2026,“ doplnila ministerka.
Vhodná lokalita pre západné Slovensko ešte nie je určená. „Stále ešte hľadáme vhodné miesto pre takýto objekt, ktoré musí spĺňať príslušné podmienky, napríklad musí byť mimo záplavových zón a malo by mať aj dobré napojenie na dopravnú infraštruktúru,“ upozornila. „Aj v tomto prípade však platí, že by sme chceli mať takýto depozitár k dispozícii najneskôr v roku 2028,“ dodala ministerka pripomínajúc, že ministerstvo v predchádzajúcom období pristúpilo k pasportizácii umeleckých diel na Slovensku.
O pláne vybudovať tri až štyri centrálne depozitáre, ktoré by mali zlepšiť situáciu s vyhovujúcimi priestormi na uskladnenie a ochranu umeleckých diel, informoval rezort kultúry v júni 2025. Nové depozitáre majú byť prispôsobené objemu a typu zbierkových fondov v jednotlivých regiónoch, niektoré budú takisto navrhnuté ako vysokoodborné špecializované pracoviská, ktoré poskytnú zázemie aj pre odbornú správu zbierok, reštaurátorské dielne, digitalizačné pracoviská a v niektorých prípadoch aj rezervné výstavné priestory.
