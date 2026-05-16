Šimkovičová rokovala s európskymi ministrami o podpore audiovízie
Podľa Šimkovičovej malý trh Slovenska dlhodobo zdôrazňuje potrebu stabilných a predvídateľných pravidiel, ktoré podporia rozvoj európskeho audiovizuálneho priestoru.
Cannes/Bratislava 16. mája (TASR) - Ministerka kultúry SR Martina Šimkovičová (nominantka SNS) počas pracovnej cesty vo francúzskom Cannes absolvovala v sobotu pracovný obed s tamojšou rezortnou kolegyňou Catherine Pégardovou a ministrami z Cypru, Španielska, Grécka, Luxemburska, ako aj zástupcami Európskej komisie. Diskutovali o výzvach i rozvoji audiovízie. TASR o tom informoval odbor komunikácie rezortu kultúry.
Stretnutie bolo zamerané na aktuálne výzvy európskeho audiovizuálneho sektora a na otázky rozvoja v kontexte rastúcej globálnej konkurencie, digitalizácie a technologických zmien vrátane využívania umelej inteligencie.
Počas rokovaní venovali osobitnú pozornosť potrebe posilnenia rovnováhy medzi podporou umeleckej tvorby a fungovaním trhu, ako aj zabezpečenia stabilného a predvídateľného prostredia pre rozvoj audiovizuálnej produkcie. Šimkovičová zdôraznila, že európska audiovizuálna tvorba predstavuje nielen ekonomický sektor, ale aj dôležitú súčasť kultúrnej identity Európy, ktorá si vyžaduje systematickú verejnú podporu.
Ministerka poukázala na význam pripravovaných európskych iniciatív v oblasti kultúry a audiovízie, programu AgoraEU a revízie smernice o audiovizuálnych mediálnych službách, ktoré majú prispieť k lepšej rovnováhe medzi kultúrnymi cieľmi a trhovým prostredím.
Podľa Šimkovičovej malý trh Slovenska dlhodobo zdôrazňuje potrebu stabilných a predvídateľných pravidiel, ktoré podporia rozvoj európskeho audiovizuálneho priestoru. Stretnutie potvrdilo spoločný záujem o ďalšie posilňovanie európskej spolupráce v oblasti audiovízie a kultúry, uzavrelo rezort.
