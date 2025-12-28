< sekcia Slovensko
Šimkovičová: Úspešnosť inštitúcií je najlepšou odpoveďou na kritiku
Uvedomuje si, že kultúrne inštitúcie na Slovensku potrebujú výraznejšiu finančnú podporu a zaslúžia si, aby boli odmenené za svoju činnosť.
Autor TASR
Bratislava 28. decembra (TASR) - Úspešnosť organizácií Ministerstva kultúry (MK) SR, záujem o predstavenia, výstavy i ponuku knižníc je tou najlepšou odpoveďou na často nevyberavú kritiku a dehonestujúce vyjadrenia o nefungujúcej či upadajúcej kultúre na Slovensku. V koncoročnom rozhovore pre TASR to zdôraznila ministerka kultúry Martina Šimkovičová (nominantka SNS), ktorá v súvislosti s podporou kultúrnych organizácií hovorí o zámere predložiť návrh zákona o sponzoringu.
„Riaditelia ministerstvom zriaďovaných kultúrnych inštitúcií a organizácií uvádzajú, že napriek konsolidácii, ktorá sa premietla i do zvýšenia cien vstupného, je obrovský záujem o ich predstavenia, výstavy či programy,“ uviedla ministerka, ktorá spoluprácu medzi rezortom a podriadenými organizáciami označila za výborne fungujúcu. Cení si ju aj vzhľadom na veľký počet inštitúcií, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti MK. „Plné divadlá, plné sály, veľká návštevnosť knižníc zo strany dospelých, ale i mladšej generácie je dôkazom, že kultúra dáva ľuďom to, čo im dávať má, že spoločnosť obohacuje a kultivuje. Zároveň je to odpoveď tým, ktorí vyhlasujú, ako kultúra na Slovensku upadá a nefunguje,“ upozornila.
Uvedomuje si, že kultúrne inštitúcie na Slovensku potrebujú výraznejšiu finančnú podporu a zaslúžia si, aby boli odmenené za svoju činnosť, ale aj motivované pre to, aby vytvárali úspešné projekty. V tejto súvislosti upozorňuje na zmysel zákona o sponzoringu resp. možnej rozšírenej finančnej spolupráci so súkromným sektorom. „Máme možnosť sa inšpirovať zahraničím, kde toto veľmi dobre funguje. Pre divadlá, múzeá i hudobné scény je dôležité cítiť, že ak vytvorím úspešný projekt, ktorý sa odráža aj vo vypredaných sálach, môže z toho profitovať aj samotná inštitúcia určitým podielom na zisku,“ naznačuje. Zákon o sponzoringu považuje za prioritnú legislatívnu výzvu rezortu v budúcom roku. „Potrebujeme, aby nám naše kultúrne inštitúcie fungovali, o to viac, ak čelia a budú aj naďalej čeliť konsolidačným dôsledkom,“ pripomenula.
Realisticky pripúšťa, že presadiť príslušnú legislatívu nebude ľahké, obzvlášť, ak je potrebné pre ňu hľadať širšiu politickú podporu v druhej polovici vládneho mandátu. „Ak je však vôľa pomôcť kultúre, ktorá je tu pre celú spoločnosť, mal by to byť spoločný záujem naprieč celým politickým spektrom,“ zdôraznila ministerka kultúry.
