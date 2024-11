Šimkovičová v Číne rokovala o posilnení spolupráce v oblasti kultúry

Bratislava/Peking 2. novembra (TASR) – Na spoločnom záujme rozvíjať spoluprácu v oblasti kultúry medzi Slovenskom a Čínou sa zhodla ministerka kultúry SR Martina Šimkovičová (nominantka SNS) na rokovaní s čínskym ministrom kultúry a cestovného ruchu Sun Jie-lim. TASR o tom informovala vedúca oddelenia komunikácie MK SR Petra Bačinská.



Na bilaterálnom rokovaní sa v piatok 1. novembra zúčastnil aj minister športu a cestovného ruchu SR Dušan Keketi. Slovenskí ministri sa s čínskym partnerom dohodli, že sa budú snažiť hľadať možnosti pre oživenie prílevu turistov z Čínskej ľudovej republiky (ČĽR) na Slovensko, ktorý po roku 2019 radikálne klesol.



Šimkovičová vyzdvihla, že čínsky prezident Si Ťin-pching práve počas aktuálnej návštevy slovenskej delegácie v Číne oznámil, že jeho krajina zavedie pre občanov SR bezvízový styk na 15 dní. "Pätnásťdňový bezvízový styk bude mať pozitívny dopad aj na návštevy a vystúpenia slovenských umeleckých súborov v Číne. Teším sa, že takáto úprava povedie k zjednodušeniu cestovania umeleckých telies do Číny," uviedla šéfka rezortu kultúry.



Témou rokovaní boli aj prípadné výmeny a vzájomné hosťovania štátnych opier z oboch krajín. Ministerka kultúry a jej čínsky náprotivok by radi rozvíjali spoluprácu aj v ďalších oblastiach, ako sú divadelníctvo, dizajn, literatúra a výtvarné umenie. Možnosti rozvoja spolupráce vidí Šimkovičová tiež v kreatívnom priemysle. Čínskemu ministrovi predstavila zámer usporiadať Dni slovenského filmu v Číne, ako aj zámer SR otvoriť Slovenský kultúrny inštitút v Pekingu. Sun Jie-liho zároveň pozvala na oficiálnu návštevu Slovenska.



Šimkovičová odcestovala do Číny v stredu 30. októbra s predsedom vlády SR Robertom Ficom (Smer-SD) a delegáciou ministrov a podnikateľov. Hlavným cieľom viacdňovej návštevy je prehĺbenie bilaterálnych slovensko-čínskych vzťahov a vzájomnej ekonomickej spolupráce.