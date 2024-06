Šimkovičová v Taliansku rokovala aj o buste Štefánika v Ríme

Bratislava 4. júna (TASR) - Slovenská ministerka kultúry Martina Šimkovičová hovorila v utorok v závere svojej pracovnej návštevy v Taliansku aj o možnosti osadenia busty Milana Rastislava Štefánika v Ríme. TASR o tom informovala riaditeľka odboru komunikácie Ministerstva kultúry SR Petra Bačinská.



Možnosti umiestnenia busty prerokovala ministerka s vedúcim úradu pre zachovanie obrannej kultúry a pamäti talianskeho ministerstva obrany Diegom Pauletom z iniciatívy veľvyslankyne SR v Taliansku Karly Matiaško Wursterovej. Šimkovičová v tejto veci prisľúbila súčinnosť MK SR.



"Národ, ktorý nepozná svoju minulosť, nemôže mať budúcnosť. Iniciatívu osádzania busty významnej postavy našej histórie, M. R. Štefánika, v Ríme veľmi vítam," povedala na stretnutí ministerka kultúry. Paulet vyjadril presvedčenie, že pamäť musí byť odovzdaná do rúk mladých. "Ak od tohto ustúpime, žiaľ, čas bude naším nepriateľom," povedal generál.



V pondelok popoludní ministerka kultúry spoločne so zástupcami Veľvyslanectva SR v Ríme položila veniec k pamätnej tabuli M. R. Štefánika pri príležitosti 105. výročia jeho úmrtia a 106. výročia odovzdania vlajky Československým légiám.



Vo večerných hodinách sa zúčastnila na otvorení výstavy "Via Cyrillo - Methodiana" v priestoroch Veľvyslanectva SR v Ríme a Veľvyslanectva SR pri Svätej Stolici.



V utorok Šimkovičová navštívila Slovenský historický ústav v Ríme za účasti veľvyslanca SR pri Svätej stolici a Zvrchovanom ráde maltézskych rytierov Mareka Lisánskeho. Následne absolvovala rokovanie v slovenskom kolégiu, Pápežskom Slovenskom ústave sv. Cyrila a Metoda v Ríme (SÚSCM).