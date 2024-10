Šimkovičová v USA venovala múzeu a knižnici v Cedar Rapids 10.000 eur

Bratislava 1. októbra (TASR) - Ministerka kultúry SR Martina Šimkovičová (nominantka SNS) sa vrátila z pracovnej cesty v USA, kde Národnému českému a slovenskému múzeu a knižnici v Cedar Rapids venovala 10.000 eur a knižný dar. TASR o tom v utorok informovalo oddelenie komunikácie Ministerstva kultúry SR.



Šimkovičová začala pracovnú cestu v USA v New Yorku 22. septembra, kde sa v slovenskom kostole na Manhattane zúčastnila na krajanskej omši. Neskôr absolvovala jazzový koncert v rámci Oneness Festivalu, ktorý zorganizoval Martin Valihora v spolupráci s Generálnym konzulátom SR v New Yorku.



Pracovná cesta ministerky pokračovala v Orlande na Floride stretnutím s ďalšou krajanskou komunitou Slovákov. "Dojalo ma, s akým vrelým prijatím od Slovákov, ktorí opustili našu domovinu postupne od 70. rokov, som sa stretla v Orlande," povedala po stretnutí Šimkovičová.



Pracovné aktivity ministerky pokračovali v štáte Iowa, kde žije ďalšia významná komunita Slovákov. Národnému českému a slovenskému múzeu a knižnici v Cedar Rapids venovala 10.000 eur na akvizíciu zbierky kníh kňaza Matúša Jankolu do zbierkového fondu knižnice a knižný dar v podobne súčasnej slovenskej literatúry.



V meste Cedar Rapids sa ministerka kultúry pripojila k pracovnému programu prezidenta Petra Pellegriniho. Zúčastnila sa na otvorení putovnej výstavy fotografií Slovenská epopeja Martina Machaja, ktorú priamo na mieste slávnostne otvoril prezident. Nasledovala inaugurácia Jankolovej zbierky v rámci Knižnice Štefana Furdeka.



Delegácia rezortu kultúry absolvovala aj bilaterálne rokovanie s predstaviteľmi Národného českého a slovenského múzea a knižnice v Cedar Rapids, predmetom ktorého bolo prehĺbenie spolupráce medzi múzeom a knižnicou a ministerstvom kultúry.



Následne sa ministerka zúčastnila na neformálnej večeri pre Pellegriniho, na ktorej boli prítomní aj honorárni konzuli SR v USA. "Príležitosť hovoriť s honorárnymi konzulmi v USA zastupujúcimi Slovensko o možnostiach propagácie slovenskej kultúry v USA považujem za mimoriadne dôležitú," povedala Šimkovičová a dodala, že po svojom návrate otvorí diskusiu o potrebe a možnostiach posilnenia trvalej prezentácie slovenskej kultúry a umenia v USA v podobe Slovenského kultúrneho inštitútu.



V posledný deň svojej pracovnej cesty Šimkovičová navštívila najvýznamnejší festival slovenskej kultúry v USA - Festival slovenského dedičstva v New Jersey.