Šimkovičová vníma odvolávanie ako bežnú prax, za krokmi si stojí

Bratislava 16. augusta (TASR) - Ministerka kultúry Martina Šimkovičová (nominantka SNS) vníma podanie podpisov na zvolanie mimoriadnej schôdze parlamentu na jej odvolanie ako bežnú súčasť práce opozície. Ide podľa nej o ďalší pokus opozície zamaskovať svoju neschopnosť navrhovať pragmatické riešenia. Ministerstvo kultúry (MK) SR si naďalej plne stojí za všetkými krokmi, ktoré realizovalo v súvislosti so Slovenským národným divadlom (SND) a Slovenskou národnou galériou (SNG). Pre TASR to uviedla riaditeľka odboru komunikácie MK Petra Bačinská.



Ministerka si myslí, že opozícia nevie navrhovať pragmatické riešenia ku skutočným problémom, ktoré by mali byť v centre záujmu parlamentu a verejnosti. Rezort kultúry deklaruje, že svoje rozhodnutia riadne a podrobne vysvetlil verejnosti na tlačových konferenciách aj formou tlačových správ.



"Koalícia sa vyjadrila jednotne, že stojí za všetkými ministrami vlády, ministerka má aj podporu premiéra Roberta Fica (Smer-SD). Martina Šimkovičová aj naďalej zostáva plne sústredená na napĺňanie cieľov, ktoré si rezort kultúry stanovil," priblížila Bačinská.



Opoziční poslanci z PS, SaS a KDH podali v piatok potrebné podpisy na zvolanie mimoriadnych schôdzí, na ktorých chcú odvolávať Šimkovičovú aj ministra spravodlivosti Borisa Suska (Smer-SD). Ministerke opozícia vyčíta okrem iného personálne zmeny v SND a SNG. Šimkovičová nemá podľa nich žiadne predpoklady na výkon funkcie. Opozícia tvrdí, že ministerka rozkladá verejnoprávne médiá, verejnoprávne fondy, rekonštrukcie pamiatok či erbové kultúrne inštitúcie.



Premiér Robert Fico už deklaroval, že nevidí žiadny dôvod na odvolanie ani jedného z ministrov. Obaja podľa neho konali aj konajú v súlade so zákonom. Šimkovičová má podľa neho právo na personálne výmeny vo svojom rezorte.