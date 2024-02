Šimkovičová vyzdvihla potrebu zachovania jedinečnosti kultúr

Bratislava 13. februára (TASR) – Ministerka kultúry SR Martina Šimkovičová sa vo štvrtok v Abú Zabí zúčastnila na otvorení medzinárodnej konferencie Organizácie Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru (UNESCO). Vo svojom príspevku vyzdvihla potrebu zachovania jedinečnosti kultúrnych prejavov ako základu rozmanitosti a významu kultúrneho vzdelávania pri formovaní kultúrnej identity. TASR o tom informovali z odboru komunikácie Ministerstva kultúry SR.



Ministerka vystúpila v panelovej diskusii o kvalitnom celoživotnom vzdelávaní v kultúre prostredníctvom kultúrnej rozmanitosti. "Kultúrne vzdelávanie je dôležitou súčasťou celoživotného vzdelávania. Umenie a kultúra tvoria základ pre zachovanie našej identity ako národa, no v neposlednom rade aj našej ľudskosti. Preto vnímam ako mimoriadne dôležité, aby sme kultúrnemu vzdelávaniu venovali adekvátnu pozornosť aj u nás," uviedla Šimkovičová.



"No zároveň platí, že národy by si mali chrániť jedinečnosť svojich kultúrnych prejavov, pretože rozmanitosť je prirodzenou súčasťou formovania kultúrnej identity každého národa," povedala ministerka.



Podporila zároveň zápis Školy remesiel pri Ústredí ľudovej umeleckej výroby do Zoznamu príkladov dobrej praxe podľa Dohovoru UNESCO.



Na konferencii v Abú Zabí budú ministri kultúry a školstva prijímať revidovaný Rámec UNESCO pre vzdelávanie v oblasti kultúry a umenia. Tento dôležitý medzinárodný dokument je príležitosťou posilniť globálny konsenzus, ktorého cieľom je prepojenie kultúry a vzdelávania a presadenie integrovaných politík v oblasti kultúry a vzdelávania, doplnili z odboru komunikácie MK SR.