Šimkovičová:Betliar je unesené múzeum s paralelným svetom nezákonnosti

Bratislava/Betliar 26. marca (TASR) - Múzeum Betliar je unesené múzeum s paralelným svetom nezákonnosti. Na stredajšej tlačovej konferencii to uviedla ministerka kultúry Martina Šimkovičová (nominantka SNS) v reakcii na fungovanie betliarskeho múzea. Zastupujúca riaditeľka múzea Andrea Predajňová podľa ministerky odkryla „chobotnicu podvodov“, a preto teraz čelí koordinovanej diskreditačnej kampani a šikane.



„Múzeum Betliar si uniesol pre seba bývalý riaditeľ Július Barczi a v rovnakom móde potom pokračovala aj nasledujúca riaditeľka Tímea Mátéová. Vytvorili mechanizmus na odlievanie peňazí mimo štátu,“ skonštatovala Šimkovičová. Aktuálne zastupujúca riaditeľka Múzea Betliar podľa ministerky odkryla „chobotnicu podvodov“, pričom predošlé vedenie rezortu kultúry múzeu či hradu Krásna Hôrka nevenovalo dostatočnú pozornosť.



Poverená riaditeľka betliarskeho múzea Andrea Predajňová označila jeho fungovanie v uplynulých rokoch za „príbeh o jednom neodídenom riaditeľovi, ktorý si vybudoval paralelný svet“. Narážala tak na Barcziho, ktorý Múzeum Betliar riadil od roku 2014 do 2018. „Už v roku 2015 založil občianske združenie (OZ) Andoras, ktorého bol podpredsedom a neskôr členom. Už v roku 2015 vznikla aj zmluva medzi Slovenským národným múzeom - Múzeom Betliar a OZ,“ priblížila Predajňová.



Betliarske múzeum a OZ Andoras mali spolupracovať najmä pri vedecko-výskumných a prezentačných činnostiach múzea. Podľa Predajňovej však bolo výsledkom to, že bývalí riaditelia odovzdali suverenitu a činnosť múzea združeniu, diať sa tak podľa jej slov malo na základne právne neplatných zmlúv. Kritizovala tiež to, že zamestnanci múzea pre OZ vykonávali rôzne odborné činnosti či to, že združenie od roku 2020 prevádzkovalo obchod so suvenírmi bez nájomnej zmluvy s múzeom.



Predajňová sa v kritike doterajšieho fungovania Múzea Betliar venovala aj obnove hradu Krásna Hôrka, kde podľa nej bývalí riaditelia nevykonávali povinné revízie aktívnych bleskozvodov. „Navyše, záruka na tieto bleskozvody bola do mája 2020. Aj preto, pravdepodobne v dôsledku zlého uzemnenia, utrpel minulý rok zásah bleskom pracovník strážnej služby,“ skonštatovala.



Generálny tajomník služobného úradu Ministerstva kultúry SR Lukáš Machala uviedol, že právnym dôsledkom zistení okolo Múzea Betliar bude podanie trestného oznámenia pre podozrenie z trestného činu všeobecného ohrozenia. „A takto budeme pokračovať ďalej v rezorte. Budú nasledovať ďalšie občianskoprávne aj obchodnoprávne žaloby,“ poznamenal Machala s tým, že v rezorte kultúry „nikto zo štátnych peňazí podnikať nebude“.



Problematická situácia v Múzeu Beliar sa začala vlani v novembri po vymenovaní Andrey Predajňovej za zastupujúcu riaditeľku inštitúcie. Časť zamestnancov odsúdila postup realizovaných zmien, neskôr v otvorenom liste kritizovala aj situáciu v múzeu a komunikáciu zo strany nového vedenia. V druhej polovici februára odoslali aj oficiálnu sťažnosť vedeniu SNM a inšpektorátu práce, v ktorej hovoria o diskriminácii, šikanovaní a ponižovaní zamestnancov zo strany poverenej riaditeľky. SNM sťažnosť prešetruje, Inšpektorát práce Košice na jej základe v Múzeu Betliar začal inšpekciu práce.