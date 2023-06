Simon ponúka miesta na kandidátke Modrým, Most-Híd

Bratislava 16. júna (TASR) - Zoskupenie strán Maďarské fórum, Občianski demokrati Slovenska, Za regióny, Rómska koalícia, Demokratická strana ponúka strane Modrí, Most-Híd miesta na svojej kandidátke. V piatok o tom informoval líder Maďarského fóra Zsolt Simon. Miesta na kandidátke sú ochotní poskytnúť aj jednotlivcom zo strany Demokrati.



Simon to povedal v súvislosti s posledným prieskumom volebných preferencií. Zhodnotil, že síce aj ich strana zaznamenala mierny pokles, no ani Modrí, Most-Híd nemajú taký výtlak, aký by očakávali. Upozornil i na pokračujúci pokles preferencií Demokratov. "Ak chceme ponúknuť občanom nejakú alternatívu, sme presvedčení, že menší by mali ísť k väčšiemu," vyhlásil na tlačovej konferencii s tým, že svoju kandidátku považujú za spojenie najväčšieho kompromisu. Dodal, že nie sú spojení s vládami Roberta Fica ani vládami Igora Matoviča a Eduarda Hegera.



Simon je ochotný spolupracovať s lídrom Mosta-Híd Lászlóm Sólymosom, no nie je človekom, "ktorého by sme veľmi radi videli na našej kandidátke". Ponuka musí podľa neho zodpovedať dôveryhodnosti. Demokrati podľa Simona uvažujú že nedajú za lídra ich kandidátky Hegera. "Možno ani nebude na kandidátke, to je o dôveryhodnosti," povedal s tým, že ak by bol Heger na kandidátke ich volebnej strany, nemusia sa ani pustiť do volieb.



Modrí, Most-Híd reagovali, že o spájaní treba komunikovať mimo médií. "Našou víziou je aj prinavrátenie kultúry do politiky v jej najširšom slova zmysle. Preto sme presvedčení, že komunikácia o spoločných politických spojenectvách by nemala prebiehať pred kamerami a v médiách, ale v pokoji za rokovacím stolom. Paradoxne, bol to práve Zsolt Simon, ktorý vyčítal Eduardovi Hegerovi, že hovorí o spájaní najmä pred kamerami, a dnes urobil to isté on sám," uviedla pre TASR Klára Magdeme zo strany Modrí, Most-Híd.



Strana zároveň vyzvala politické subjekty, aby vo volebnej kampani nepoužívali nenávisť a dezinformácie. Médiá aj strany by mali podľa lídra strany Občianski demokrati Slovenska Pavla Macka bojkotovať šéfa Smeru-SD Roberta Fica, kým neprestane so šírením nenávisti. Upozornil na to v súvislosti s účasťou Fica v rozhovore s Danielom Bombicom, ktorého označil za extrémistu a antisemitu.



Prieskum agentúry Ako pre reláciu Na hrane televízie Joj zverejnený vo štvrtok (15. 6.) ukázal, že Demokrati by získali 2,8 percenta, Maďarské fórum 2,1 percenta a Modrí, Most-Híd by mali zhodne 1,3 percenta.