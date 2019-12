ŠIOV: Najviac prvákov zapojených v duálnom systéme je v Košickom kraji

Bratislava 10. decembra (TASR) – Najviac prvákov zapojených v systéme duálneho vzdelávania je v Košickom kraji. V školskom roku 2019/2020 nastúpilo na tento druh vzdelávania 585 študentov. Naopak, najmenej ich nastúpilo v Banskobystrickom a Trnavskom kraji, a to zhodne po 214 žiakov. TASR to potvrdil Ján Füle zo Štátneho inštitútu odborného vzdelávania (ŠIOV).



Kým vlani sa do systému duálneho vzdelávania zapojilo 1515 študentov, v aktuálnom školskom roku je ich takmer 2747. Druhým krajom s najvyšším počtom zapojených dualistov je Trenčiansky kraj so 431 žiakmi. Za ním nasleduje Žilinský kraj s 378 prvákmi.



Najviac stredných odborných škôl, ktoré sú do systému zapojené, je v Košickom (28), Prešovskom (25) a Trenčianskom kraji (25). Najmenej je ich v Banskobystrickom kraji, a to 13. Rovnako najviac zamestnávateľov ŠIOV s minimálne jedným žiakom zapojeným do systému je v Košickom kraji (141), nasleduje Trenčiansky (129) a Prešovský kraj (102).



V tomto školskom roku je v ponuke 5055 učebných miest. Najviac, a to 854, je ich v Košickom kraji. Nasleduje Prešovský (764) a Banskobystrický kraj (743). Najmenej učebných miest je v Trnavskom kraji, a to 358.



"Počas trvania projektu od roku 2016 vstúpilo do systému duálneho vzdelávania 3700 študentov. To znamená, že sa učili podľa nových štátnych vzdelávacích programov, ktoré boli pripravené pre systém duálneho vzdelávania, a zároveň absolvovali prax u zamestnávateľov," uviedol Füle. V aktuálnom školskom roku je do systému zapojených takmer 2750 študentov.