Šípky sú hodnotné pre množstvo vitamínov či minerálnych látok

Bratislava 18. októbra (TASR) - Šípky sú hodnotné pre množstvo vitamínov, minerálnych látok a flavonoidov. Pravidelnou konzumáciou extraktu zo šípok je možné znížiť hladinu cholesterolu v krvi, krvný tlak a tiež udržať optimálnu hladinu glukózy. Na sociálnej sieti to pripomenul Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) Bratislava hlavné mesto.



V šípkach sa nachádzajú vitamíny C, A, B1, B2, B6, B9, E, K, minerálne látky ako fosfor, horčík, draslík, mangán, vápnik, sodík a železo. Pre svoj vysoký obsah vitamínu C, v kombinácii s ostatnými vitamínmi a minerálmi, sú šípky pomocou pre imunitný systém pri nachladnutí a chrípke. Šípky majú tiež protizápalový účinok.



"Sú účinné napríklad pri problémoch so zápalom a krvácaním ďasien. Pôsobením karotenoidov a flavonoidov, ktoré obsahujú, nám pomôžu tlmiť bolesti pri chronickej artritíde alebo bolesti spôsobené rôznymi poraneniami. Pre svoj močopudný účinok sú vhodné pri zápale močového mechúra," vysvetlil RÚVZ.



Podľa RÚVZ sú výborné aj regeneračné vlastnosti šípok vo forme oleja, ktorý stimuluje tvorbu kolagénu v pokožke, pomáha proti pigmentovým škvrnám a ošetruje suchú a svrbiacu kožu. "Prítomnosť lykopénu dodáva šípkam červenú farbu a vedecké štúdie dokázali, že má protirakovinové účinky a znižuje riziko vzniku kardiovaskulárnych ochorení," vymenoval RÚVZ.



Zber šípok sa odporúča po prvých mrazoch, alebo keď začnú mäknúť. Zo šípok sa okrem čaju dá pripraviť aj sirup, olej, masť, tinktúra, džem či omáčka.