Šipoš a Tomáš sa zhodli,že zverejňovanie adries politikov je nesprávne

Foto: TASR - Henrich Mišovič

Bratislava 13. februára (TASR) – Dvojica poslancov Národnej rady (NR) SR Michal Šipoš (OĽANO) a Erik Tomáš (nezaradený) sa zhoduje, že zverejňovanie adries politikov, ktorí hlasovali za obrannú dohodu s USA, nie je správne. Uviedli to v nedeľnej diskusnej relácii TA3 V politike. Tomáš zároveň nevidí problém v tom, aby sa zverejňovali mená v súvislosti s tým, kto ako v danom prípade v parlamente hlasoval.Politickú kultúru nielen v parlamente, ale aj s organizovaním protestov pred obydliami politikov zaviedol podľa Tomáša predseda OĽANO Igor Matovič.uviedol. Šipoš vie o tom, že sa v prípade vyhrážania politikom pripravujú trestné oznámenia. Poznamenal, že ide predovšetkým o poslancov OĽANO, ktorí hlasovali za obrannú dohodu s USA. Podpredseda mimoparlamentnej strany Hlas-SD Tomáš doplnil, že Hlas-SD sa vyhranil a tvrdí, že vyhrážanie sa politikom je neprípustné. Podľa neho by sa mohli mená s tým, kto ako hlasoval, zverejňovať napríklad aj na bilbordoch, avšak nie s adresami.Poslanci sa vyjadrili aj k dianiu v parlamente počas týždňa. Priama zodpovednosť za zvládnutie situácie je podľa Tomáša na vedení parlamentu. Takéto správanie na parlamentnej pôde považuje za nesprávne. V parlamente sa má podľa jeho slov diskutovať. Šipoš tvrdí, že v tomto prípade sa to nedá ani nazvať diskusiou.Šipoš si vie predstaviť, že by sa v NR SR zaviedlo niečo ako parlamentná stráž. Ísť by sa v tomto prípade mohlo podľa vzoru z Českej republiky, kde je bezpečnostná služba. Koaličná rada sa bude touto témou ešte podľa neho zaoberať.povedal. Tomáš si nevie predstaviť, že by hlasovali za parlamentnú stráž. Podľa neho sa tým len prileje viac oleja do ohňa. Tvrdí, že predseda parlamentu má viac nástrojov, ako podobné situácie v pléne riešiť.Dvojica diskutujúcich hovorila aj o obrannej dohode s USA. Podľa Tomáša je zmluva pre Slovenskú republiku neprospešná. Poukázal na to, že s ňou nesúhlasí nielen opozícia, ale ani generálny prokurátor SR. Šipoš uviedol, že takúto bilaterálnu zmluvu s USA má väčšina členských štátov Európskej únie.Hlas-SD zbieranie podpisov pod vyhlásenie referenda podporí, Tomáš to nevníma ako drahý prieskum verejnej mienky. Šipoš dodal, že sa referenda neboja.