Šipoš aj Bittó Cigániková pochvaľujú diskusiu premiéra s odborníkmi

Bratislava 28. februára (TASR) – Šéfka parlamentného výboru pre zdravotníctvo Jana Bittó Cigániková (SaS) aj predseda poslaneckého klubu OĽANO Michal Šipoš chvália, že predseda vlády zvolal vedcov a odborníkov a diskutoval s nimi. Uviedli to v nedeľnej diskusnej relácii TV Markíza Na telo.



S väčšinou opatrení, ktoré pripravili vedci, europoslankyňa Monika Beňová (Smer-SD) súhlasí a sú podľa nej správne. Avšak upozorňuje na ich výklad, ktorý bude dôležitý. Poukázala, že sa hovorí napríklad o tom, že budú musieť byť používané FFP2 respirátory, s čím súhlasí. Podľa nej odpustená DPH však nie je úplným riešením. Tvrdí, že mnoho vecí zlyhalo aj v minulosti z toho dôvodu, že neboli dobre vysvetlené.



Bittó Cigániková povedala, že v návrhu je drvivá väčšina opatrení, s ktorými strana súhlasí, avšak nájdu sa aj také, ktoré by chceli doplniť. Podľa nej je potrebné posilniť trasovanie. Rovnako tvrdí, že sa musí presunúť testovanie blízkych kontaktov z antigénového na PCR. Podľa nej sa to vôbec nerobí. "Musíme pomôcť ambulantnému sektoru s prednemocničnou liečbou," povedala. Podľa nej je snaha dohodnúť sa vecne a odborne na základe argumentov.



Šipoš uviedol, že išlo o dobrý krok premiéra, ktorý zvolal počas týždňa vedcov a odborníkov aj tých, ktorí mali v minulosti iný názor. "Teraz potrebujeme jednotu. Potrebujeme sa opäť spojiť a nehrať politické hry. Ide o životy ľudí," povedal. Zároveň verí, že premiér dokáže spoločne odkomunikovať opatrenia aj s ministrom hospodárstva Richardom Sulíkom (SaS) a urobí všetko pre to, aby spoločné riešenie, ktoré navrhujú odborníci, schválili a situáciu na Slovensku upokojili.



V súvislosti s ruskou vakcínou Sputnik V Šipoš povedal, že nevidí problém v tom, ak minister zdravotníctva vyrokuje zmluvu s ruskou stranou, aby sa dala ľuďom taká možnosť, ak o to prejavia záujem. Bittó Cigániková si myslí, že by to mal schvaľovať Štátny ústav pre kontrolu liečiv, lebo oni jediní na Slovensku vedia reálne posúdiť, či je vakcína dobrá alebo nie. Europoslankyňa Beňová aj Bittó Cigániková si myslia, že ak bude zaočkovaných viac ako 20 percent ľudí, tak by bolo vhodné uvažovať o ich výhodách a mali by sa pre nich napríklad otvoriť kaviarne. Šipoš by toto rozhodnutie nechal na odborníkov.