Šípoš: Ak Lengvarský nesplní termíny pri Rázsochách, mal by odísť

Bratislava 23. februára (TASR) - Dočasne poverený minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO) nie je hodný svojej funkcie, ak nedodrží termíny v súvislosti s výstavbou plánovanej nemocnice na bratislavských Rázsochách. Vo štvrtkovej diskusnej relácii TV Joj Na hrane to uviedol šéf poslaneckého klubu OĽANO Michal Šípoš.



"Nebudem chváliť každého nášho ministra, ani Lengvarského (...) Ak toto nedokáže dotiahnuť a termíny zlyhajú, tak je stolička pod ním veľmi nahnutá," dodal Šípoš. Ak sa projekt nestihne v rámci plánu obnovy, bude sa podľa neho musieť stihnúť buď v rámci štátnych peňazí z rozpočtu alebo európskych peňazí.



Podpredseda mimoparlamentného Hlasu-SD a člen parlamentného zdravotníckeho výboru Richard Raši upozornil, že rezort s termínmi nestíha, hovorí o typickom manažérskom zlyhaní. "Nenájde sa žiadny manažér, ktorý by tomu rozumel a ktorý povie, že sa Rázsochy stihnú," skonštatoval. Zopakoval, že peniaze by sa mali presunúť na regionálne projekty, ktoré majú nemocnice pripravené a dajú sa zrealizovať.



Pri otázke o možnostiach budúcej politickej spolupráce obaja zopakovali stanoviská svojich strán, ktoré označili za nemenné. Z vyjadrení Hlasu-SD je podľa Šípoša jasné, že spoluprácu s opozičným Smerom-SD a mimoparlamentnou Republikou nevylúčili. Raši aktuálne považuje za predčasné robiť závery. Šípoš tiež uviedol, že do dvoch týždňov by mala byť známa odpoveď na to, či dočasne poverení premiér Eduard Heger a minister obrany Jaroslav Naď (obaja OĽANO) odídu z hnutia.