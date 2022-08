Šipoš hovorí o snahe dohodnúť sa na ombudsmanovi

Bratislava 10. augusta (TASR) - Termín predkladania návrhov na post nového verejného ochrancu práv by sa mohol opätovne presunúť. Vyplýva to z vyjadrenia predsedu poslaneckého klubu OĽANO Michala Šipoša pre TASR. Nateraz platí avizovaný termín predkladania návrhov do 26. augusta do 16.00 h. Odbor komunikácie s médiami a verejnosťou Kancelárie Národnej rady (NR) SR pre TASR uviedol, že k jeho posunutiu zatiaľ nedošlo.



OĽANO má podľa slov Šipoša viacerých možných kandidátov, mená však nekonkretizoval. "Nechcem niekoho zvýhodniť, znevýhodniť," poznamenal Šipoš. Nominácie by podľa neho mali byť otázkou koaličnej dohody, či už v troj alebo štvorkoalícii.



Vzhľadom na koaličnú krízu a hrozbu, že SaS v závere augusta vládu opustí, poznamenal, že sa najskôr pokúsia o dohodu na mene v čo najširšom spektre. "Gro by mala tvoriť koalícia, koaličné strany. Ak sa nezhodneme na mene, je možné, že by sme tiež dali jednotné meno za náš klub. Potom je tu aj možnosť, že by predseda NR SR presunul voľbu o týždeň či dva," uviedol pre TASR Šipoš.



"K posunu lehoty sa nevieme vyjadriť, keďže oficiálne platí vyššie spomínaný termín a k žiadnej zmene zatiaľ nedošlo," uviedla Kancelária NR SR.



Voľba ombudsmana sa opakovane presúva už od marca tohto roka. Plénum NR SR by k nej zrejme malo pristúpiť na najbližšej riadnej schôdzi, ktorá sa má začať 13. septembra. Kancelária verejného ochrancu práv už skôr upozornila, že čím dlhšie bude trvať obdobie bez obsadenia funkcie, tým viac podnetov na vybavenie sa bude hromadiť na stole nástupcu Márie Patakyovej.