Šipoš: Klub OĽANO je súdržný, avšak Čepček si veľakrát ide svoje

Bratislava 9. januára (TASR) - Poslanecký klub hnutia OĽANO je súdržný, avšak poslanec Martin Čepček si veľakrát "ide svoje", chýba mu solidarita s klubom. Pre TASR to povedal predseda klubu Michal Šipoš. Doplnil, že to, čo poslancov spája, je boj proti korupcii. V klube majú podľa neho približne 15 konzervatívnych poslancov, 15 liberálnych a zvyšok je "niekde v strede". Čepček pre TASR uviedol, že z klubu sa odísť nechystá. Doplnil, že jeho voliči od neho očakávajú úprimné a odvážne presadzovanie kresťanských hodnôt do zákonov.



Čepčekovi podľa Šipoša chýba tímovosť a solidarita s klubom. "Ale je to na ňom, on si musí vybrať, či chce byť súčasťou nášho klubu alebo si bude robiť sólo jazdu," povedal pre TASR. Čepček podľa neho na stretnutiach poslancov deklaruje, že sa stále cítiť byť súčasťou klubu, no často nedodržiava dohody. Šipoš ho nevyzýval na odchod z klubu. Dodal, že každý klub "má svojho poslanca, ktorý ide na svoju päsť".



Čepček nedávno v parlamente nepodporil novelu Ústavy SR, ktorá súvisela s reformou justície, ani novelu ústavného zákona o bezpečnosti štátu, ktorou sa umožnilo vláde predlžovať núdzový stav. Poslanec reagoval, že za zákon hlasuje, ak je presvedčený o jeho dobrom úmysle a aj kvalite. Pri novele ústavy presvedčený nebol. Kritizuje tiež, že novela ústavného zákona neprešla pripomienkovým konaním.



"Kandidoval som za hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti, lebo sa cítim byť obyčajným človekom," uviedol pre TASR. Vyhlášku Úradu verejného zdravotníctva SR o tom, že hlasovať môžu prísť aj poslanci nakazení novým koronavírusom kritizoval, no dodal, že preto nebude odchádzať z klubu.



Voliči Čepčeka podľa jeho slov od neho očakávajú presadzovanie kresťanských hodnôt do zákonov. "Je mi preto ľúto, že som vo svojom klube ostal osamotený pri hlasovaní napríklad o voľnej nedeli, proti potratom a ešte som nestrávil, že klub OĽANO nepodporil ani návrh vlastnej kolegyne na pomoc tehotným mamičkám," reagoval. Časť poslancov OĽANO totiž nepodporila návrh novely ich kolegyne Anny Záborskej, ktorý upravoval oblasť potratov.



Šipoš mal na starosti tvorbu kandidačnej listiny OĽANO do parlamentných volieb. Hovorí, že až po štyroch rokoch bude môcť povedať, či niektoré nominácie ľutuje. "Situácia sa vyvíja každou schôdzou. Zatiaľ som spokojný, zatiaľ tí ľudia nemajú korupčné chúťky," povedal.



Šéf klubu nevidí problém v tom, že OĽANO nie je štandardnou stranou. Aj štandardným stranám podľa neho v minulosti i nedávno odišli poslanci z klubov. Nemyslí si, že všetci poslanci musia byť členmi hnutia.