Šipoš: Ľudia chcú, aby parlamentní poslanci robili prácu v NR SR

Bratislava 30. októbra (TASR) - Ľudia chcú, aby parlamentní poslanci robili prácu v Národnej rade (NR) SR. V súvislosti s poslancami, ktorí v sobotných (29.10.) voľbách neúspešne kandidovali do mestských a krajských zastupiteľstiev, to v relácii TV Joj Na hrane vyhlásil šéf poslaneckého klubu OĽANO Michal Šipoš. Sám neuspel pri opätovnej kandidatúre na mestského poslanca v Starej Ľubovni, čo pripisuje práci v parlamente, pre ktorú nemohol robiť kampaň v teréne.



Poukázal, že neúspech poslancov parlamentu sa netýkal len tých z klubu OĽANO. "Viacerí poslanci NR SR naprieč politickým spektrom sa nedostali do mestských alebo krajských zastupiteľstiev. Dá sa povedať, že ľudia jednoznačne povedali, že chcú, aby poslanci NR SR robili prácu v národnej rade. A aby sa aktivisti, miestni poslanci alebo ľudia, ktorí žijú v regiónoch, sústredili na lokálnu politiku," povedal.



Ako poznamenal, nevidia v tom zásadný problém. Zdôraznil, že od začiatku hovorili, že treba voliť ľudí a nie strany. Aj v týchto voľbách sa podľa neho ukázalo, že zvíťazila drvivá väčšina nezávislých kandidátov.



Poznamenal, že hnutie OĽANO si svoj cieľ obhájiť pozíciu dvoch predsedov samosprávnych krajov splnilo, podarilo sa to Jozefovi Viskupičovi v Trnavskom kraji a Erike Jurinovej v Žilinskom kraji.