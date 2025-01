Šipoš: Mimoriadna schôdza je málo, premiér by mal byť odvolaný

Bratislava 8. januára (TASR) - Hnutie Slovensko považuje iniciovanie zvolania mimoriadnej schôdze ostatnými opozičnými stranami za príliš málo. Na tlačovej konferencii to uviedol poslanec Národnej rady (NR) SR Michal Šipoš (Slovensko, Za ľudí, KÚ). Vyhlásil, že hnutie ihneď po ceste predsedu vlády SR Roberta Fica (Smer-SD) do Moskvy ponúklo ostatným opozičným stranám svojich 14 podpisov na zvolanie mimoriadnej schôdze na vyslovenie nedôvery premiérovi.



"Čo ešte ten Fico musí vyviesť? Čo čakáme, kým sem dovezie ruských vojakov ako v 68. a napíšu pozývací list s Blahom a budú tu bozkať Putina pri Hlavnom námestí, alebo čakáme, kým naši partneri v Severoatlantickej aliancii povedia, že choďte preč?" pýtal sa Šipoš.



Hnutie deklarovalo, že sa na mimoriadnej schôdzi napriek výhradám zúčastní a "jednoznačne" bude hlasovať za uznesenie, ktoré opozičné strany predkladajú.



Opozičné strany PS, SaS a KDH v stredu informovali, že iniciovali zvolanie mimoriadnej schôdze NR SR, na ktorú predkladajú uznesenie o zahraničnopolitickom smerovaní SR. Strany tak reagovali na premiérovu cestu do Moskvy a stretnutie s ruským prezidentom Vladimirom Putinom.