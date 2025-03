Šipoš: Na schôdzi si počkáme, ako sa bude prezentovať koalícia

Bratislava 23. marca (TASR) - Poslanecký klub Slovensko, Za ľudí, KÚ si na najbližšej schôdzi parlamentu, ktorá sa má začať v utorok (25. 3.), počká, ako sa budú prezentovať koaliční poslanci. V nedeľu to uviedol predseda poslaneckého klubu Michal Šipoš.



"Počkáme si na to, ako sa zaprezentujú poslanci vládnej koalície. My nebudeme pomáhať tejto vládnej koalícii, keď oni nemajú žiaden rešpekt, žiadnu úctu k pravidlám v Národnej rade (NR) SR," povedal Šipoš. V súvislosti s voľbou na post podpredsedu NR SR, ktorý patrí opozícii, povedal, že to nechávajú na hnutie Progresívne Slovensko. Je to najsilnejšia opozičná strana a je to ich právo a kohokoľvek nominujú, klub Slovensko, Za ľudí, KÚ za neho zahlasuje, priblížil Šipoš.



Zároveň skritizoval ministra pôdohospodárstva Richarda Takáča (Smer-SD), že dostatočne včas neprijal opatrenia na zamedzenie šírenia slintačky a krívačky.