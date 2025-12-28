Šipoš: Na šialené kroky koalície musíme reagovať adekvátnym spôsobom

< sekcia Slovensko
Šipoš tvrdí, že omnoho horšie ako vulgarizmus sú aktuálne kroky vládnej koalície.
Bratislava 28. decembra (TASR) - Na šialené a radikálne kroky koalície musí opozícia reagovať adekvátnym spôsobom. Koalícii prechádzajú škodlivé návrhy v Národnej rade (NR) SR bez povšimnutia, keď sa opozičníci len zapájajú do rozpravy. Myslí si to šéf poslaneckého klubu Slovensko - Za ľudí Michal Šipoš. Uviedol to v koncoročnom rozhovore pre TASR v reakcii na dianie v parlamente počas poslednej decembrovej schôdze.
„Keď koalícia robí šialené veci, unáša štát, my musíme kričať, musíme pískať, musíme mať transparenty. Samozrejme, môžeme sa rozprávať, či niektoré slová, ktoré padli na poslednej schôdzi, nemohli byť jemnejšie či viac zaobalené. Každý sme však nejaká povaha a každý vo vypätých situáciách nejako reagujeme,“ skonštatoval.
Šipoš tvrdí, že omnoho horšie ako vulgarizmus sú aktuálne kroky vládnej koalície. „To, čo sa tu deje, je podľa mňa oveľa horšie. Myslím si preto, že treba aspoň niečo spraviť, zakričať, zdvihnúť transparent. Je proste potrebné národu vykričať, že niečo sa tu deje, že ten štát sa unáša a že to môže dopadnúť veľmi, veľmi zle,“ podotkol.
Poukázal tiež na to, že opozícia napríklad veľmi slušne, no kriticky vystupovala proti novele Trestného zákona prijatej v roku 2024, no vo verejnosti jej negatívne dosahy až tak nezarezonovali. „Udialo sa veľa takých vecí, keď sme my v parlamente rozprávali, diskutovali, dávali faktické poznámky, argumentovali sme, a medzi ľuďmi to tak nerezonovalo. Proste to prešlo. A vládnym činiteľom s jedlom rastie chuť. Myslím si preto, že keď oni robia takéto zásadné, radikálne a šialené veci, my na to musíme adekvátnym spôsobom reagovať,“ dodal.
V parlamente sa počas decembrovej schôdze rozhodovalo aj o novele Trestného zákona. Opozícia nesúhlasila s viacerými zmenami, ktoré do úpravy pribudli po rokovaniach výborov. Opozičníci v pléne od začiatku hlasovania o novele skandovali slovo „hanba“ a pískali na píšťalkách na vyjadrenie svojho nesúhlasu. Došlo i k fyzickej potýčke medzi niektorými koaličnými a opozičnými zákonodarcami.
