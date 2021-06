Šipoš nevie, že by niekto z OĽANO chcel podporiť odvolanie Matoviča

Bratislava 29. júla (TASR) - Predseda poslaneckého klubu OĽANO Michal Šipoš tvrdí, že zatiaľ nemá informáciu o tom, že by niekto z ich klubu chcel v Národnej rade (NR) SR podporiť opozičný návrh na odvolanie ministra financií Igora Matoviča (OĽANO). Ak by však niekto z koaličných partnerov, napríklad strana SaS, hlasoval za tento návrh, bol by to podľa neho koniec súčasnej koalície.



"Zatiaľ nemám informácie, že by niekto nechcel podporiť Igora Matoviča. Zatiaľ mám informácie také, že poslanci budú hlasovať proti takémuto návrhu," povedal Šipoš.



V súvislosti s tým, že SaS si pozvala Matoviča ešte na rokovanie klubu, uviedol, že tomu nerozumie a považuje to za politický folklór. Dodal, že je na koaličnom partnerovi, ako bude pri odvolávaní koaličného ministra postupovať. Hovorí, že si môžu vybrať, či chcú podporovať Petra Pellegriniho (nezaradený) a Roberta Fica (Smer-SD). "Ak si to vyberú, je to jasný odkaz pre Slovensko, s kým chcú do budúcna vládnuť a kto je pre nich prijateľný partner," poznamenal.



Na margo mimoriadnej schôdze k zmluve Slovenskej pošty s firmou Lama SK uviedol, že ešte budú v klube hovoriť o postupe pri schvaľovaní programu. Okolnosti musia podľa neho vysvetľovať verejnosti ministri hospodárstva Richard Sulík (SaS) a dopravy Andrej Doležal (nominant Sme rodina). "Zatiaľ, pokiaľ viem, neboli tam nejaké porušenia zákona," poznamenal Šipoš.