Šipoš: Nočné rokovanie sme navrhli pre iný program viacerých poslancov

Bratislava 27. mája (TASR) – Viacerí koaliční poslanci mali na piatok (28. 5.) naplánovaný iný program. To malo byť dôvodom procedurálneho návrhu, aby sa vo štvrtok rokovalo až do noci, do prerokovania všetkých zvyšných bodov vrátane rozpočtu. Uviedol to vo štvrtok na brífingu predseda poslaneckého klubu OĽANO Michal Šipoš.



"Viacerí kolegovia z koalície majú zajtra, či už nejaké nahlásené zdravotné prehliadky alebo majú nejaké stretnutia, povinnosti pracovné, niektorí majú pohreby, takže z viacerých klubov prišla taká požiadavka," ozrejmil Šipoš s tým, že zrejme si tak poslanci budú musieť svoj program zariadiť inak. Skonštatoval, že nevidí problém v tom, že by mali pracovať aj v noci. "Poslanci majú dobré platy a niektorí ľudia na Slovensku tiež robia aj nočné, aj víkendy," podotkol.



Poslanci Národnej rady (NR) SR budú v rokovaní pokračovať až v piatok ráno. A to aj napriek tomu, že si najprv odsúhlasili nočné rokovanie. Parlament totiž musí počkať na stanovisko finančného výboru k rozpočtu. Ten jeho predseda Marián Viskupič (SaS) zvolal až na piatok ráno na 8.30 h.