Šipoš: O pomoci rodinám chceme budúci týždeň hlasovať v parlamente

Bratislava 15. mája (TASR) - Prorodinné opatrenia by mali v stredu (18. 5.) prejsť na vláde a vo štvrtok, prípadne v piatok (19. - 20. 5.) by mal o nich hlasovať parlament. V diskusnej relácii TV Markíza Na telo to uviedol predseda poslaneckého klubu OĽANO Michal Šipoš, ktorý verí, že protiinflačný balíček podporí napokon aj strana SaS.



"V OĽANO budeme robiť všetko pre to, aby to prešlo v koalícii," zdôraznil. Vylúčil zároveň, že by sa v prípade neústupčivosti liberálov snažili získať podporu opozície. "Nerokujeme s nimi. Je to na nich, ako budú o týchto opatreniach hlasovať a či chcú podporiť rodiny," uviedol Šipoš.



Spoludiskutujúci v relácii, podpredseda Hlasu-SD a poslanec parlamentu Erik Tomáš netají porozumenie pre to, ak sa majú prostriedky na pomoc rodinám nájsť aj prostredníctvom zdanenia nadmerných ziskov a mimoriadneho bankového odvodu, chce však vidieť konkrétne návrhy. Zopakoval zároveň, že Hlas-SD podporu podmieňuje rozšírením navrhovaného balíka pomoci. "Aby sa teda opatrenia proti zdražovaniu týkali aj približne 1,6 milióna pracujúcich, ktorí zarábajú menej ako 1600 eur, a tiež vyše milióna seniorov, poberajúcich penziu, ktorí by mali dostať 14. dôchodok," pripomenul.



Obaja sa v krátkosti vyjadrili aj k avizovanému protestu učiteľov. Šipoš rozumie požiadavkám pedagógov na vyššie platy, upozornil však, že je na to potrebné nájsť zdroje a v ich hľadaní a návrhoch mal byť podľa neho oveľa aktívnejší minister školstva Branislav Gröhling (SaS). Tomáš považuje za frašku, ak minister školstva i minister financií chcú osobne podporiť protesty učiteľov, namierené voči vláde, ktorej sú členmi.



Šipoš takisto vyjadril nádej, že sa do leta podarí vyriešiť mzdy pre zdravotníkov. "Je tu viacero návrhov, musíme poctivo nájsť zdroje," dodal s tým, že prípadný opozičný návrh na odvolanie šéfa rezortu zdravotníctva Vladimíra Lengvarského (nominant OĽANO) by nepodporil.



Tomáš zasa v záverečnej rubrike Áno-Nie vylúčil, že by nezaradená poslankyňa Romana Tabák vstúpila do Hlasu-SD. "Nie, nemali by sme o ňu záujem. Ona má ponuku z inej strany, pokiaľ viem. Tuším od Sme rodina, teda špekuluje sa o tom," uviedol.