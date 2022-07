Šipoš: OĽANO registruje snahu o rozbitie klubu, forma Krúpovho odchodu

Bratislava 28. júla (TASR) - Hnutie OĽANO zamrzela forma odchodu Juraja Krúpu z poslaneckého klubu. Uviedol to predseda klubu OĽANO Michal Šipoš. Hnutie podľa jeho slov posledné dni registruje mimoriadnu snahu o rozbitie klubu s cieľom zabrániť pokračovaniu vlády.



"Odísť z kolektívu bez rozlúčky s ľuďmi, ktorí sa mu roky snažili pomáhať, nie je úplne fér. Každopádne mu prajeme všetko dobré," uviedol Šipoš v reakcii na Krúpov odchod.



Poukazuje aj na "mimoriadnu snahu o rozbitie poslaneckého klubu OĽANO". Podľa Šipoša je cieľom zabrániť pokračovaniu vlády po avizovanom odchode strany SaS. "Veríme, že vábeniu už nikto ďalší nepodľahne," doplnil Šipoš.



Juraj Krúpa oznámil vo štvrtok na sociálnej sieti, že odchádza z klubu OĽANO. Rozhodol sa tak najmä pre hodnotové obraty hnutia a príklon OĽANO k ultrakonzervativizmu. Za červenú čiaru označil úvahy o možnosti menšinovej vlády s podporou "rôznych kriminálnikov, extrémistov a fašistov".



Krúpa odmieta legitimizovanie extrémistov ich prizývaním k reálnej moci. "Na takýchto krokoch vedúcich ku korózii vnímania zásadných demokratických hodnôt a princípov, na ktorých bola táto koalícia štyroch vládnych strán postavená, sa odmietam podieľať," vyhlásil poslanec, podľa ktorého OĽANO nie je rovnaké ako v roku 2020.



Klub OĽANO už opustilo viacero poslancov, po odchode Krúpu by mal mať 47 členov. Ako prvý odišiel z klubu Martin Čepček, ktorého vylúčili v lete minulého roka. Čepček podľa OĽANO nerešpektoval pravidlá koaličnej zmluvy a opakovane hlasoval za opozičné návrhy. V októbri 2021 odišiel Ján Krošlák, keďže dlhodobo nesúhlasil so spôsobom a štýlom lídra OĽANO Igora Matoviča.



V januári 2022 klub opustil Ján Mičovský, ako dôvod uviedol najmä dianie v rezorte pôdohospodárstva. Ako posledné klub OĽANO opustili poslankyne Romana Tabák a Katarína Hatráková. Vylúčili ich po tom, ako nehlasovali za súhlas s vydaním Roberta Fica (Smer-SD) na väzobné stíhanie.