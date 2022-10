Šipoš: OĽANO urobí všetko pre to, aby bol rozpočet schválený

Bratislava 9. októbra (TASR) - Koaličné hnutie OĽANO urobí všetko pre to, aby bol schválený štátny rozpočet. V nedeľnej diskusnej relácii RTVS O 5 minút 12 to vyhlásil predseda poslaneckého klubu Michal Šipoš. V prvom rade chcú o tom rokovať s odídencami a SaS. Podpredseda Národnej rady (NR) SR Juraj Blanár (Smer-SD) odkázal, že za navrhovanú zmenu rozpočtu vo výške 1,5 miliardy eur zahlasujú iba vtedy, keď bude jasne definovaná schéma pomoci.



"Žijeme v mimoriadnych a ťažkých časoch," odpovedal Šipoš na otázku, prečo by za rozpočet mali opozičné strany zahlasovať. Deklaruje, že oni urobia všetko pre to, aby rozpočet prešiel.



Blanár v súvislosti s predloženou zmenou rozpočtu zdôraznil, že za ňu zahlasujú len vtedy, keď bude presne definovaná schéma pomoci. Je však potrebné prísť s konkrétnymi opatreniami a vyčíslením financií. Riešením by podľa neho mohlo byť aj skrátené legislatívne konanie.



Šipoš mu v tejto súvislosti odkázal, že už bolo jasne definované, kam peniaze pôjdu, a podotkol, že o tom bude rozhodovať parlament, nie minister financií Igor Matovič (OĽANO). Nevidí však problém, keby sa konkrétna schéma pomoci riešila pozmeňovacím návrhom v rámci druhého čítania. Ubezpečuje, že majú pripravené konkrétne opatrenia pre občanov, školy, podniky, nemocnice či samosprávy, no čaká sa na jasné zadefinovanie od EÚ. Sú však pripravení preplácať i vyššie energie a náklady. Deklaruje pomoc všetkým, ktorí to potrebujú.



Blanár zároveň zopakoval, že jediným riešením situácie v krajine sú predčasné voľby. Rozprava k odvolávaniu ministra financií bola podľa neho obžalobou vlády. Sú pripravení zahlasovať za zákon o skrátenom volebnom období. Za odvolanie vlády by zahlasovali. Ak príde na stôl téma odvolávania ministra vnútra Romana Mikulca (OĽANO), otvoria ju.



Šipoš opätovne poznamenal, že OĽANO za novelu Ústavy SR hlasovať nebude. Je za to, aby strany, ktoré si občania zvolili v riadnych voľbách, dovládli do konca volebného obdobia, ukázali, čo v nich je, a naplnili svoj volebný program. Predčasné voľby podľa neho vyhovujú len tým, ktorým nevyhovujú prebiehajúce vyšetrovania.