Šipoš: Opatrenia sú výsledkom kompromisu

Bratislava 12. decembra (TASR) – Prijaté protipandemické opatrenia sú výsledkom kompromisu, som za to, aby boli prísnejšie. Uviedol predseda parlamentného klubu OĽANO Michal Šipoš v diskusnej relácii TA3 V politike. Na druhej strane je podľa neho postupné uvoľňovanie na mieste. "Musíme sa s tým vírusom naučiť žiť," uviedol Šipoš.



Dodal, že prioritou je zvýšiť zaočkovanosť a odbremeniť zdravotníctvo, ako aj ochrániť rizikové skupiny. Cestovanie za rodinou počas Vianoc sa bude podľa jeho slov ešte prehodnocovať.



Nezaradený poslanec pôsobiaci v strane Hlas-SD Erik Tomáš odmieta Šipošove reči o tom, že sa OĽANO v rámci koalície snaží robiť všetko, čo sa dá, aby sa prísnejšie podmienky presadili. "Vy nesiete celú zodpovednosť, aj s premiérom Hegerom, ktorého veľmi málo vidieť pri riešení krízy," reagoval Tomáš. Vláda podľa neho nemá situáciu pod kontrolou, rezignovala na odporúčania odborníkov a politikárči na úkor zdravia ľudí.



Tvrdí, že precízny dočasný lockdown mal byť zavedený oveľa skôr, ruka v ruke s jasnou ekonomickou pomocou. Následne by podľa jeho slov mohlo dôjsť k otvoreniu nie len obchodov a služieb, ale aj reštaurácií. Tvrdí tiež, že všetky prevádzky by mali fungovať v režime OTP, nie v režime očkovaní, prekonaní. "To by ešte viac pomohlo gastru, lebo by prišlo ešte viac zákazníkov."



V súvislosti so spustením motivačnej očkovacej kampane, ktorá bude prebiehať celý týždeň, Šipoš reagoval, že na žiadnu aktivitu týkajúcu sa motivácie nie je neskoro. Je za to, aby sa využili všetky motivačné nástroje. Otázka povinného očkovania podľa neho bude na stole až keď sa vyčerpajú všetky dobrovoľné možnosti. Zároveň vyzval opozíciu, aby využila dôveru svojich voličov a vyzvala ich k očkovaniu.



Tomáš reagoval, že súčasná vláda s jej nízkou dôveryhodnosťou v očiach občanov ich svojimi kampaňami od očkovania skôr odrádza, než motivuje. Opakovane pripomenul, že Hlas je proti povinnému očkovaniu. "Preto radšej podporujeme dobrovoľné možnosti očkovania, ako je napríklad motivačný príspevok." Dodal, že zmena poukazov na hotovosť bola podstatná podmienka opozície. "Odhodili sme v tomto prípade politické tričká." Tomáš dúfa, že sa rovnako zachová koalícia pri schvaľovaní predloženého návrhu, ktorý má finančne podporiť všetkých seniorov. "My budeme dôchodcom vyplácať toľko, koľko v rozpočte máme na to, aby sme nezadlžovali túto krajinu," reagoval Šipoš na otázku, či hnutie podporí opozičný návrh.



V diskusii sa tiež dotkli otázky podpory podnikateľov. Šipoš si myslí, že podnikateľom by malo byť vyplatené adekvátne odškodnenie, nebránil by sa ani znižovaniu DPH pre podnikateľov na desať percent v prípade, že bude súčasťou pripravovanej daňovo-odvodovej reformy. Podľa Tomáša boli predchádzajúce schémy pomoci slabé, upozornil tiež, že na odškodňovací zákon sa čaká už rok. Rovnaká je podľa neho situácia s daňovo-odvodovou "revolúciou" a znižovaním DPH.



Strana Hlas podľa Tomáša nepodporí návrh rozpočtu na budúci rok, považuje ho za antisociálny, rovnako nepodporí ani reformu nemocníc. Vyjadril sa aj k stretnutiu prezidentky SR Zuzany Čaputovej s lídrom Hlasu Petrom Pellegrinim, malo sa podľa neho týkať referenda, predčasných volieb a ďalších tém.