Šipoš: Po útoku na Ukrajinu sa niektorým členom opozície zrútil svet

Bratislava 2. apríla (TASR) - Po útoku Ruska na Ukrajinu sa tým opozičným poslancom, ktorí dlhodobo šírili proruskú propagandu a tvrdili, ako Rusko nikdy nenapadne svojho suseda, zrútil svet. V diskusii v TASR TV to povedal predseda poslaneckého klubu OĽANO Michal Šipoš.



Národná rada (NR) SR podľa neho reagovala na útok Ruska na Ukrajinu bezprostredne a efektívne. "Nikto z nás nepredpokladal, že invázia bude taká silná a agresívna. Odhady boli, že Rusko sa môže snažiť získať separatistické republiky Luhansk a Doneck alebo že sa bude snažiť prepojiť tieto republiky s Krymom. Ale asi nikto nečakal takúto agresívnu okupáciu a útok na celé územie Ukrajiny," spomína Šipoš.



Pripomenul, že parlament okamžite riešil pravidlá na pomoc utečencom aj uznesenie, "aby sme ukázali Rusku aj celému svetu, na akej strane stojíme". Vyhlásenie 25. februára podporila celá koalícia, poslanci Smeru-SD, viacerí nezaradení poslanci a nikto nehlasoval proti.



Aktuálne Šipoš navrhuje, aby NR SR prijala nové uznesenie. "Aj vojna má svoje pravidlá. Prichádzame s iniciatívou, aby sme jasne a razantne odsúdili zločiny, ktoré pácha ruská armáda," uviedol.



Na margo migračnej krízy vrátane opozičnej kritiky ministra vnútra Romana Mikulca (OĽANO), Šipoš povedal, že štát robí všetko, čo je v jeho možnostiach. "Keď sa ukázalo, že štát nemá kapacity na to, aby poskytoval pomoc niekedy až 15.000 ľuďom denne, tak sa rýchlo hľadalo riešenie. Nie sú to žiadne predražené zmluvy ani položky," tvrdí.



Pripustil zrušenie skupín priateľstva poslancov NR SR s Ruskou federáciou a Bieloruskom, ktoré v parlamente stále oficiálne existujú. "Predpokladám, že už na najbližšej schôdzi by sme mali tieto priateľstvá či už s Bieloruskom alebo Ruskou federáciou zrušiť. Na tom, je, myslím si, zhoda," dodal.