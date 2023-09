Šipoš: Poslanci nechcú rokovať, SaS potopila ďalšieho premiéra

Bratislava 8. septembra (TASR) - Mimoriadne schôdze Národnej rady (NR) SR mali pomôcť riešiť situáciu, poslanci však nechcú rokovať. SaS potopila ďalšieho premiéra. Vyhlásil to predseda poslaneckého klubu OĽANO Michal Šipoš.



"Chýbalo 11 poslancov, aby sme otvorili schôdzu, kde sme mohli prijať konkrétne riešenia," uviedol Šipoš s tým, že 20 poslancov SaS v úvode rokovania o migrácii sedelo v pléne, no neprezentovali sa. Skonštatoval, že hoci liberáli deklarovali podporu kabinetu Ľudovíta Ódora, nepodporili rokovanie o vládnom návrhu. Vníma to ako memento pre ďalšie vlády. Kritizoval tiež opozičný Smer-SD. Jeho predstavitelia podľa Šipoša rozprávajú o problémoch, no keď sa má prijať riešenie, nepodporia ho.



Exminister vnútra a poslanec z klubu OĽANO Roman Mikulec dodal, že SaS kašle na ľudí a odignorovala riešenia, ktoré môžu pomôcť policajtom. Novela zákona o pobyte cudzincov z dielne vlády by síce podľa neho nevyriešila všetko, no vníma ju ako jedno z viacerých opatrení v celej mozaike. Tvrdí, že aj keby už polícia nemala vydávať potvrdenie o zotrvaní na území Slovenska každému cudzincovi, kontroly by ostali.



Šéfka strany Za ľudí Veronika Remišová kritizovala aj neotvorenie rokovaní o situácii s pediatrami a o novele Trestného zákona. Skonštatovala, že sa mohlo pomôcť týraným ženám, ale aj chorým deťom. Podotkla, že niektorí politici dokážu o pomoci ľuďom len rozprávať, no ak sa majú prijať riešenia, tak politikárčia.