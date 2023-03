Šipoš: Riešenie darovania stíhačiek MiG-29 Ukrajine je ústavne čisté

Bratislava 17. marca (TASR) - Riešenie darovania stíhačiek MiG-29 Ukrajine je ústavne čisté, potvrdzujú to názory viacerých právnikov. Vyhlásil to predseda poslaneckého klubu OĽANO Michal Šipoš. Poznamenal, že kompetenciu rozhodnúť si mohla zobrať aj prezidentka SR Zuzana Čaputová, aktuálne riešenie je však podľa neho v poriadku.



"Podľa našich analýz a našich právnikov je toto riešenie, s ktorým prišla vláda, ústavne čisté. Overovali sme si to z viacerých zdrojov," uviedol. Vysvetlil, že keď sa darovanie riešilo prvý raz, vláda na to chcela využiť iný mechanizmus a kompenzácia za odovzdanie strojov bola len 150 miliónov eur. Podotkol, že aktuálne vláda našla právne čisté riešenie a kompenzácia je 900 miliónov eur.



Čo sa týka kritiky opozičného Smeru-SD a avizovaných možných právnych krokov, podľa Šipoša strana od začiatku podporuje šéfa Kremľa Vladimira Putina aj agresiu na Ukrajine. Deklaroval, že koalícia chcela darovanie stíhačiek vyriešiť ústavne tak, aby do budúcna nikto nikoho za rozhodnutie nemohol "poťahovať". Pritom sa podľa jeho slov snažili urobiť všetko pre pomoc Ukrajine aj preto, aby z toho slovenská strana niečo mala.



Hnutie OĽANO dodalo, že nesúhlasilo s "pôvodne navrhnutým neústavným spôsobom, skrývaním sa za parlament a malou výškou kompenzácie cca 150 až 180 miliónov eur". Podotklo, že vo finále by bez súhlasu prezidentky k odovzdaniu migov neprišlo. "Vopred bola informovaná," uviedlo hnutie s tým, že ak by chcela, mohla odovzdaniu stíhačiek zabrániť tým, že "by odobrala kompetenciu vláde na uzatvorenie medzinárodnej zmluvy".