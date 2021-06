Šipoš: Schôdza sa presúvala z dôvodu technických problémov

Bratislava 29. júna (TASR) - Začiatok mimoriadnej schôdze, na ktorej chce opozícia odvolávať ministra financií Igora Matoviča (OĽANO), sa presúval pre technické problémy podpredsedu parlamentu Gábora Grendela (OĽANO), ktorý viedol schôdzu. Novinárom to povedal šéf poslaneckého klubu OĽANO Michal Šipoš s tým, že poslanci hnutia boli pripravení rokovať.



"Chcem sa ospravedlniť, predsedajúci Gábor Grendel mal nejaké technické problémy. My sme boli k dispozícii, boli sme ochotní rokovať, ale kolegovia Pellegrini a Fico sa už pravdepodobne nevedeli dočkať nejakej oslavy menín, takže utekali. My sme k dispozícii, boli sme pripravení rokovať," skonštatoval Šipoš.



Ak by opozícia vydržala, schôdza by sa podľa neho uskutočnila. Dodal, že poslanci OĽANO boli pripravení rokovať aj v noci. Šipoš nevedel o tom, že by Matovič odmietol ísť na zasadnutie poslaneckého klubu SaS. "Nemám túto informáciu. Viem, že bol pripravený rokovať v parlamente, byť na schôdzi," skonštatoval. SaS avizovala, že chce ešte o svojom postupe pri hlasovaní diskutovať aj so samotným ministrom, ktorého zavolali na klub.



Minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO) skonštatoval, že v parlamente bol celý klub OĽANO. Kritizoval, že v pléne chýbali poslanci opozície. "Keby boli prítomní, tak by prebiehala schôdza. Ukázali, že z toho robia divadlo," uviedol Naď. Minister financií podľa jeho slov čakal na hlasovanie. "Ak by sa schôdza otvorila, hneď by prišiel, len bolo zrejmé, že bude málo poslancov. Boli sme tam viacerí ministri a tí, ktorí neboli, čakali vzadu na otvorenie schôdze," dodal Naď.



"Netuším čo sa deje. Pokračujeme zajtra, je to niečo, s čím som sa za celú svoju kariéru nestretla," povedala novinárom predsedníčka klubu Za ľudí Jana Žitňanská.



Mimoriadna schôdza má byť napokon v stredu (30. 6.) od 12.00 h. Pre opakovanú neuznášaniaschopnosť pléna sa totiž v utorok nekonala. Po viac ako hodinovom čakaní na otvorenie schôdze z pléna odišli opoziční poslanci, ktorí schôdzu iniciovali. Kritizovali koalíciu za to, že naťahuje otvorenie rokovania a neoznámila im dôvod.